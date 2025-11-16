Інтерфакс-Україна
Політика
08:41 16.11.2025

Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал

1 хв читати
Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал
Фото: https://www.pap.pl

Мирна угода в Україні навряд чи буде досягнута до весни, і європейським союзникам необхідно продовжувати підтримку Києва, незважаючи на корупційний скандал, заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю для агентства Associated Press.

"Мирна угода в Україні навряд чи буде досягнута до весни. Європейським союзникам потрібно продовжити підтримку, незважаючи на корупційний скандал, який охопив Київ", — сказав він.

Стубб використовує свої добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, щоб відстоювати позицію України: "Я можу пояснити президенту Трампу, через що пройшла Фінляндія або як я бачу ситуацію на полі бою, або як слід поводитися з президентом Росії Володимиром Путіним. І тоді, знаєте, якщо він прийме одну з десяти моїх ідей, це добре", - зазначив він.

Він також нагадав історичний досвід Фінляндії: у 1940-х роках країна після двох війн з Росією втратила близько 10% своєї території та залишалася військово нейтральною. Нейтральна позиція Фінляндії була переглянута лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли країна приєдналася до НАТО.

 

Теги: #підтримка #угода #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:40 16.11.2025
Фінляндія депортувала росіянина з військовим досвідом, який незаконно перетнув кордон

Фінляндія депортувала росіянина з військовим досвідом, який незаконно перетнув кордон

03:43 13.11.2025
Німеччина змінює систему підтримки українців, які прибули до країни з квітня 2025р. - ЗМІ

Німеччина змінює систему підтримки українців, які прибули до країни з квітня 2025р. - ЗМІ

20:29 07.11.2025
Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

21:38 06.11.2025
Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в розвитку оборонних технологій

Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в розвитку оборонних технологій

20:24 06.11.2025
Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

20:01 05.11.2025
Вразливі категорії населення з грудня зможуть отримати 6,5 тис грн. в рамках пакету "Зимова підтримка"

Вразливі категорії населення з грудня зможуть отримати 6,5 тис грн. в рамках пакету "Зимова підтримка"

16:56 05.11.2025
Глава МВС: Фінляндія готує новий пакет допомоги для українських рятувальників

Глава МВС: Фінляндія готує новий пакет допомоги для українських рятувальників

22:04 03.11.2025
Зеленський обговорив із представниками країн НАТО посилення оборони України та захист енергосистеми перед зимою

Зеленський обговорив із представниками країн НАТО посилення оборони України та захист енергосистеми перед зимою

20:55 03.11.2025
Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

19:35 03.11.2025
Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

ВАЖЛИВЕ

Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

ОСТАННЄ

"Євросолідарність" отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – нардеп Герасимов

Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах: 64% ПДФО та реверсна дотація

МЗС на заяву Орбана: Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах? Ні, дякую

У Києві заявляють: Цьогорічні мирні переговори з РФ наразі припинені через відсутність абиякого прогресу

Кличко обговорив з керівництвом групи ЄБРР подальше співробітництво та втілення наявних проєктів

Апарат Ради відмовив "Європейській солідарності" у видачі підписних листів за відставку уряду - Герасимов

Порошенко закликає до відставки уряду і формування нової коаліції в Верховній Раді

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

Українські політики та бізнесмени виступають за внутрішню зачистку в країні на тлі операції "Мідас"

"Євросолідарність" вимагає від спікера Стефанчука підписні листи для оголошення недовіри Кабміну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА