Фінляндія депортувала росіянина з військовим досвідом, який незаконно перетнув кордон

Прикордонна служба Північної Карелії (Фінляндія) депортувала до Росії громадянина РФ, який незаконно перетнув кордон, повідомляє Yle.

Раніше національний телерадіомовник повідомляв, що у фінських правоохоронців перебував чоловік, який належав до приватної військової компанії "Вагнер". Його ім’я — Євген. За словами чоловіка, він тікає від війни.

"У депортованого росіянина є військовий досвід, проте детальніше коментувати ми не будемо", — заявив заступник коменданта Прикордонної служби Північної Карелії Мікко Каллінен.

За даними Yle, Центральна кримінальна поліція Фінляндії (KRP) перевіряла можливу причетність росіянина до військових злочинів в Україні: "Для встановлення біографії особи було проведено попереднє дослідження. Нічого конкретного, що б вимагало початку повноцінного розслідування, не виявлено", — повідомив головний комісар з кримінальних справ Оллі Тойрас.

Чоловіка затримали 17 червня у місті Кіте після того, як він перетнув кордон з Росії. Після цього Управління з питань міграції прийняло рішення про його депортацію, а прикордонна патрульна служба супроводила його до прикордонного пункту.

Джерело: https://yle.fi/a/74-20194325