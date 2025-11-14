Адміністрація Трампа готується депортувати українців, незважаючи на можливість їх призову до армії – ЗМІ

Фото: Unsplash

Адміністрація Сполучених Штатів готується депортувати численних українців, яким винесено остаточні рішення про виселення, назад до їхньої родини, оскільки уряд прагне активізувати депортації, а Україна рухається до зміцнення своїх відносин з Вашингтоном, пише у п'ятницю The Washington Post.

Як пише видання, Ольга Стефанішина, посол України в США, заявила, що посольство має інформацію про "приблизно 80 громадян України", які отримали остаточні накази про виселення "через порушення законодавства США". Вона зазначила, що американські власті працюють над логістичними питаннями, пов'язаними з виселенням, "враховуючи відсутність прямих міжнародних авіарейсів до України".

"Це стандартна процедура, яка застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови свого перебування в США, незалежно від їхньої національності", – зазначила Стефанішина.

Якщо всіх 80 українців буде вислано, це стане найвищим показником за останні роки. За даними Міграційної та митної служба США (ICE), у 2024 фінансовому році з США було вислано 53 українці.

В статті зазначається, що такий ризик існує також для громадян з невизначеним статусом, як то вихідців з території України, але народжених ще за часів СРСР. Газета поспілкувалася з родичами щонайменше двох таких затриманих, яким повідомили, що їх відправлять назад до України.

Згідно з міжнародними договорами, чиновники не повинні відправляти людей до країн, де вони можуть зазнати переслідувань або тортур. Навіть запеклі злочинці повинні бути захищені від тортур. Але правозахисники стверджують, що адміністрація Трампа порушує ці принципи, намагаючись відправити людей з кримінальним минулим до таких країн, як Південний Судан, який перебуває на межі громадянської війни, а тепер і Україна.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що "з міркувань оперативної безпеки ICE не підтверджує майбутні операції з депортації", але всі затриманні мають "повне право на судовий розгляд" і що "кожен затриманий отримує право на судовий розгляд і можливість висловити свої претензії".