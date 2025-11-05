Глава МВС: Фінляндія готує новий пакет допомоги для українських рятувальників
Новий пакет допомоги готує для українських рятувальників Фінляндія, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко із посиланням на слова міністерки внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
"Провів онлайн-зустріч із міністеркою внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен. Говорили про головне - захист людей. Тих українців, які зараз проживають у Фінляндії, і тих, хто щодня під загрозою атак живе в Україні", - написав міністр в телеграм-каналі в середу.
Він наголосив на співпраці з Фінляндією як між поліцейськими та прикордонними відомствами країн, так і у сфері цивільного захисту.
"Пані Міністерка повідомила, що готується новий пакет допомоги для наших рятувальників, щоб посилити їхні спроможності працювати в екстрених умовах. Особливо це важливо в час, коли росія щодня цілеспрямовано бʼє по обʼєктах життєзабезпечення населення", - зазначив міністр.
Він також додав: "А наприкінці листопада нас очікує важливий спільний крок. Разом із колегами з Фінляндії у Києві запустимо практичний етап Коаліції укриттів. Це - про безпеку кожної людини. Про те, що рятує життя".
За словами Клименка, Фінляндія - приклад держави, яка десятиліттями системно розбудовувала мережу укриттів та бомбосховищ.
"І сьогодні ми переймаємо цей досвід. Бо наш ворог - спільний: агресивний сусід, який несе небезпеку кожному, хто обрав свободу", - резюмував глава МВС.