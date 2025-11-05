Глава МВС: Фінляндія готує новий пакет допомоги для українських рятувальників

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

Новий пакет допомоги готує для українських рятувальників Фінляндія, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко із посиланням на слова міністерки внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.

"Провів онлайн-зустріч із міністеркою внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен. Говорили про головне - захист людей. Тих українців, які зараз проживають у Фінляндії, і тих, хто щодня під загрозою атак живе в Україні", - написав міністр в телеграм-каналі в середу.

Він наголосив на співпраці з Фінляндією як між поліцейськими та прикордонними відомствами країн, так і у сфері цивільного захисту.

"Пані Міністерка повідомила, що готується новий пакет допомоги для наших рятувальників, щоб посилити їхні спроможності працювати в екстрених умовах. Особливо це важливо в час, коли росія щодня цілеспрямовано бʼє по обʼєктах життєзабезпечення населення", - зазначив міністр.

Він також додав: "А наприкінці листопада нас очікує важливий спільний крок. Разом із колегами з Фінляндії у Києві запустимо практичний етап Коаліції укриттів. Це - про безпеку кожної людини. Про те, що рятує життя".

За словами Клименка, Фінляндія - приклад держави, яка десятиліттями системно розбудовувала мережу укриттів та бомбосховищ.

"І сьогодні ми переймаємо цей досвід. Бо наш ворог - спільний: агресивний сусід, який несе небезпеку кожному, хто обрав свободу", - резюмував глава МВС.