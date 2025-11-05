Інтерфакс-Україна
Події
16:56 05.11.2025

Глава МВС: Фінляндія готує новий пакет допомоги для українських рятувальників

1 хв читати
Глава МВС: Фінляндія готує новий пакет допомоги для українських рятувальників
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

Новий пакет допомоги готує для українських рятувальників Фінляндія, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко із посиланням на слова міністерки внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.

"Провів онлайн-зустріч із міністеркою внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен. Говорили про головне - захист людей. Тих українців, які зараз проживають у Фінляндії, і тих, хто щодня під загрозою атак живе в Україні", - написав міністр в телеграм-каналі в середу.

Він наголосив на співпраці з Фінляндією як між поліцейськими та прикордонними відомствами країн, так і у сфері цивільного захисту.

"Пані Міністерка повідомила, що готується новий пакет допомоги для наших рятувальників, щоб посилити їхні спроможності працювати в екстрених умовах. Особливо це важливо в час, коли росія щодня цілеспрямовано бʼє по обʼєктах життєзабезпечення населення", - зазначив міністр.

Він також додав: "А наприкінці листопада нас очікує важливий спільний крок. Разом із колегами з Фінляндії у Києві запустимо практичний етап Коаліції укриттів. Це - про безпеку кожної людини. Про те, що рятує життя".

За словами Клименка, Фінляндія - приклад держави, яка десятиліттями системно розбудовувала мережу укриттів та бомбосховищ.

"І сьогодні ми переймаємо цей досвід. Бо наш ворог - спільний: агресивний сусід, який несе небезпеку кожному, хто обрав свободу", - резюмував глава МВС.

Теги: #клименко #мвс #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 01.11.2025
Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

11:36 31.10.2025
У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

20:48 29.10.2025
Глава МВС: З початку року ворог наніс 75 тис. ударів по інфраструктурі України, здебільшого по житлових будинках, лікарнях та школах

Глава МВС: З початку року ворог наніс 75 тис. ударів по інфраструктурі України, здебільшого по житлових будинках, лікарнях та школах

20:39 29.10.2025
Глава МВС про прийдешню зиму: Ми в зоні достатньої готовності реагувати на будь-які виклики

Глава МВС про прийдешню зиму: Ми в зоні достатньої готовності реагувати на будь-які виклики

18:59 29.10.2025
Клименко на нараді у Харкові обговорив оперативну обстановку та готовність до реагування в осінньо-зимовий період

Клименко на нараді у Харкові обговорив оперативну обстановку та готовність до реагування в осінньо-зимовий період

15:24 29.10.2025
Клименко вважає ситуацію навколо Куп'янська стабілізованою

Клименко вважає ситуацію навколо Куп'янська стабілізованою

20:31 28.10.2025
Зеленський зідзвонився зі Стуббом, обговорили поточну ситуацію

Зеленський зідзвонився зі Стуббом, обговорили поточну ситуацію

16:53 28.10.2025
Глава МВС: разом з громадами за 4 місяці створили команду майже з 2 тис. офіцерів-рятувальників

Глава МВС: разом з громадами за 4 місяці створили команду майже з 2 тис. офіцерів-рятувальників

12:27 28.10.2025
Понад 50 спецгруп Нацполіції та ДСНС проводять евакуацію з небезпечних територій у 6 областях України – МВС

Понад 50 спецгруп Нацполіції та ДСНС проводять евакуацію з небезпечних територій у 6 областях України – МВС

20:51 25.10.2025
Роботизований пожежний комплекс, броньовані евакомобілі й позашляховики передано в Херсон за проєктом "Офіцер-рятувальник громади" - Клименко

Роботизований пожежний комплекс, броньовані евакомобілі й позашляховики передано в Херсон за проєктом "Офіцер-рятувальник громади" - Клименко

ВАЖЛИВЕ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

ОСТАННЄ

Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

Суд скасував відсторонення керівника апарату Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт - КМДА

Україна постійно вносить корективи в системи захисту енергооб'єктів від ворожих атак – Міненерго

Україна запропонувала допомогу Литві через можливі загрози з Білорусі - Зеленський

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

На Сумщині ворог атакував дроном авто, що розвозило жителям хліб, водій загинув, ще троє людей зазнали поранень

"Укрзалізниця" компенсуватиме 20% першого внеску по "єОселі" своїм працівникам зі статусом ВПО

На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА