20:31 28.10.2025

Зеленський зідзвонився зі Стуббом, обговорили поточну ситуацію

Зеленський зідзвонився зі Стуббом, обговорили поточну ситуацію

Президенти України і Фінляндії – Володимир Зеленський і Александер Стубб обговорили співпрацю з партнерами.

"Був радий зідзвонитися із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Ми, як і завжди, тісно координуємося. Дякую за постійну підтримку. Обговорили співпрацю з партнерами, і я поінформував Алекса про поточну ситуацію в дипломатії та в Україні", - написав Зеленський у телеграм у вівторок.

"Украй важливо, щоб усі, хто хоче закінчення цієї війни й гарантування безпеки, працювали так само ефективно та скоординовано", - зазначив він.

 

Теги: #розмова #президенти #фінляндія

