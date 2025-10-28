Зеленський зідзвонився зі Стуббом, обговорили поточну ситуацію

Президенти України і Фінляндії – Володимир Зеленський і Александер Стубб обговорили співпрацю з партнерами.

"Був радий зідзвонитися із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Ми, як і завжди, тісно координуємося. Дякую за постійну підтримку. Обговорили співпрацю з партнерами, і я поінформував Алекса про поточну ситуацію в дипломатії та в Україні", - написав Зеленський у телеграм у вівторок.

"Украй важливо, щоб усі, хто хоче закінчення цієї війни й гарантування безпеки, працювали так само ефективно та скоординовано", - зазначив він.