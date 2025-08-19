Місія виконана: кампанія "Місія – життя" зібрала понад 9 мільйонів гривень на екіпірування для бойових медикинь

Благодійна кампанія "Місія – життя", яку громадська організація "Землячки" реалізувала разом із мережею магазинів EVA, завершилася з результатом, що перевершив усі очікування: зібрано 9 223 184 гривні на захисне екіпірування для бойових медикинь на передовій. Це більш ніж удвічі перевищує початкову мету збору в 4 мільйони гривень.

Завдяки цій підтримці замість запланованих 80 організація зможе забезпечити понад 180 бойових медикинь бронежилетами, шоломами, військовою формою, взуттям, спальниками та карематами. Усе спорядження адаптоване під жіночу анатомію, щоб жінки могли працювати мобільно, ефективно та безпечно.

"Цей результат – доказ того, наскільки великою є сила малих дій. Пожертви від 1 гривні, флаєри з QR-кодом, сотні тисяч донатів – усе це склалося в потужну підтримку для тих, хто щодня рятує інших", – зазначила Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО "Землячки".

До кампанії долучилися понад 536 тисяч донаторів. Початкову мету – 4 мільйони гривень було досягнуто вже на 31-й день збору. Найбільше коштів надійшло з Києва, а також Київської, Львівської, Житомирської та Запорізької областей. Найактивнішими днями збору стали п’ятниці, а піковий час донатів – з 12:00 до 13:00. Середній внесок становив 10-12 грн, найбільший разовий – 1600 грн. Кілька найактивніших донаторів зробили перекази понад 40 разів кожен.

"Ми вдячні всім, хто долучився. Цей проєкт – не лише про спорядження. Він – про турботу, довіру й спільну відповідальність за тих, хто тримає лінію життя. EVA завжди була поруч зі своїми клієнтками, і зараз ми поруч із тими, хто рятує в найнебезпечніших умовах", – підкреслює Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму EVA.

Кампанія "Місія – життя" тривала з 8 травня до 31 липня 2025 року. Перекази на екіпірування для бойових медикинь можна було зробити у всіх магазинах EVA та онлайн — на сайтах EVA.UA і ГО "Землячки".

14 серпня організатори провели навчальний день на полігоні, де учасники серед яких були представники команд EVA та ГО "Землячки", представники провідних українських ЗМІ та безпосередньо військовослужбовиці, пройшли короткий курс вогневої та стрілецької підготовки, тактичної медицини та мінної безпеки. Це дало змогу краще зрозуміти, з якими викликами стикаються бойові медикині, і відчути, що означає ухвалювати рішення, коли на рахунку кожна секунда.

На фінальному івенті 15 серпня організатори представили результати проєкту, провели панельну дискусію про роль жінок на фронті, гендерну рівність та важливість системної благодійності, а також відзначили працівників EVA, чия щоденна робота допомогла досягти успішних результатів збору.

Кампанія "Місія – життя" довела: благодійність може бути системною, емоційною та дієвою – коли об’єднуються велика мережа, потужна громадська організація та щире бажання допомогти.

Деталі та звіт: zemliachky.org/eva_campaign