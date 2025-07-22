EVA планує відкрити 10 компактних магазинів до кінця року

ТОВ "Руш", власник мережі EVA в Україні, 12 липня відкрив перший магазин нового компактного формату "EVA поруч" у с. Зазим’я на Київщині (Броварський р-н), повідомила пресслужба компанії.

До кінця 2025 року мережа планує відкрити 10 магазинів формату "EVA поруч". Найближчі відкриття вже заплановано на липень на Київщині у с.Софіївська Борщагівка (Бучанський р-н) та в с.Гатне (Фастівський р-н).

Уточнюється, що експериментальний формат компактного магазину "EVA поруч" матиме середню площу близько 60 кв. м, що в 3-4 рази менше від стандартної EVA.

"Цей формат покликаний допомогти нам задовольняти потреби споживачів там, де раніше це було неможливо через брак приміщень достатньої для відкриття звичайної EVA площі. "EVA поруч" має забезпечити нашу присутність там, де це важливо для покупців", – зазначив операційний директор мережі магазинів EVA Віктор Средній.

Асортимент охоплюватиме близько 2 тис. SKU (у повноформатних точках мережі - 15-20 тисяч SKU). Утім, в компактному форматі будуть представлені й унікальні пропозиції з акцентом на доступний ціновий сегмент. Фокус асортименту – на побутовій хімії, товарах категорії хаусхолд, базових товарах для догляду за дітьми, засобах гігієни та продукції для догляду за тілом і волоссям. Декоративної косметики та парфумерії у новому форматі не буде. Однак перевагою формату "EVA поруч" стане те, що такий магазин виконуватиме функцію точки видачі інтернет-замовлень.

Інвестиції у відкриття магазину формату "EVA поруч" становлять до 500 тис. грн, тоді як запуск стандартної EVA коштує 3-5 млн грн залежно від дизайну торгової точки, площі й початкового стану приміщення. Кожен компактний магазин створює додатково 3-4 робочих місця.

Наразі "EVA поруч" має статус експериментального формату. Стратегічний потенціал розвитку формату визначать продемонстровані результати, які компанія планує оцінити у 2026 році.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2025 року мережа налічувала 1109 магазинів, що працюють.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика.

За підсумками 2024 року дохід "Руш" збільшився на 28,2% порівняно з попереднім роком - до 27 млрд грн. Чистий прибуток знизився на 36,7%, до 1,4 млрд грн.