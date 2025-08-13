Інтерфакс-Україна
12:33 13.08.2025

Співвласники EVA і Varus за 608,1 млн грн перемогли в аукціоні з приватизації раніше керованого ними "Вінницяпобутхіму"

ТОВ "Афіна-Груп" (Afina Group), бенефіціарами якого є співвласники мереж EVA і Varus Руслан Шостак і Валерій Кіптик, перемогло у аукціоні з приватизації націоналізованого ПрАТ "Вінницяпобутхім", управителем якого Afina Group вже раніше була: переможець запропонував 608,136 млн грн проти початкової ціни у 301,406 млн грн.

Як свідчить інформація у "Прозорро.Продажі", де проходили торги, єдиним конкурентом було ТОВ "Укр Стіл Груп" Оксани Лютан, але компанія обмежилася пропозицією 304,516 млн грн.

"Підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було конфісковане рішенням суду, отримає нового власника із зобов’язанням зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати права працівників", – прокоментувала аукціон прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Телеграм-каналі.

Основним видом діяльності є виробництво мила та мийних засобів, засобів чищення та полірування. Об’єкт складається із 25 одиниць нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо) загальною площею 31 тис. 364,2 кв. м, розташованих на чотирьох земельних ділянках загальною площею 4,1074 га.

Новий власник підприємства повинен зберегти основні види діяльності компанії й не допустити звільнення працівників упродовж перших шести місяців. Крім того, він має за пів року сплатити борги із заробітної плати і перед бюджетом, погасити прострочену кредиторську заборгованість (за винятком боргів перед підсанкційними особами), а також дотримуватися вимог екологічного законодавства.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 31 липня 2024 року задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції щодо застосування до російського АТ "Нєвская косметика" санкції у вигляді стягнення у дохід держави 100% акцій українського ПрАТ "Вінницяпобутхім".

У липні 2022 року заарештовані активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" було передано в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За результатами проведеного у липні 2023 року конкурсного відбору право відновити роботу і стати управителем активів підприємством отримало ТОВ "Крайтекс-Сервіс" з Afina Group. Пізніше "Крайтекс-сервіс" заявив про інвестування 400 млн грн у запуск виробництва на "Вінницяпобутхімі".

АРМА припинила управління активом у квітні 2025 року та передала його Фонду держмайна України для подальшої реалізації. За даними Нацагентства, за період управління арештованим активом до держбюджету надійшло майже 100 млн грн.

Як повідомляла раніше агентству "Інтерфакс-Україна" Afina Group, компанія розглядала можливість участі у приватизаційному аукціоні щодо придбання виробничих активів ПрАТ "Вінницяпобутхім", які протягом останніх двох років працювали у виробничому ланцюжку компанії. Зазначалося, що Afina Group не змагатиметься за активи за будь-яку ціну, маючи чітке розуміння межі доцільності участі у конкурентних торгах.

Згідно з даними ресурсу YouControl, у першому півріччі 2025 року ТОВ "Афіна Груп" збільшила виручку на 10.8% – до 1 млрд 517,25 млн грн, його чистий збиток склав 156,09 млн грн проти чистого прибутку 44,01 млн грн за перше півріччя 2024 року.

