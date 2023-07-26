"Крайтекс-сервіс" інвестував 400 млн грн у запуск виробництва на потужностях "Вінницяпобутхім"

ТОВ "Крайтекс-сервіс" співвласників мереж Eva та Varus інвестував 400 млн грн у запуск виробництва на потужностях ПрАТ "Вінницяпобутхім", переданого йому в управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Ми дуже хочемо збільшити частку національного виробництва на ринку побутової хімії в Україні. Сьогодні 70% споживчого попиту в цьому сегменті припадає саме на засоби для прання. До війни абсолютними лідерами українського ринку побутової хімії були міжнародні компанії, імпорт яких становив понад 50%. Національним виробником до війни було ПрАТ "Вінницяпобутхім" із часткою 6,5%, але воно не працювало на повну потужність. Сьогодні завод має великий потенціал", - повідомив директор "Крайтекс-сервіс" Сергій Зайков під час відкриття заводу в середу.

За його словами, компанія ставить за мету у 2023 році довести свою частку на ринку до 8% і до 15% у 2024-му. Завод обладнаний 12 промисловими лініями та власною лабораторією. Потужність виробництва становить 6-7 тис. тонн пральних порошків на місяць.

У планах "Крайтекс-сервіс" - випуск 100 найменувань товару до кінця 2023 року, а також подальше збільшення до восьми разів за чотири роки. Компанія також має намір запустити нові продукти, зокрема у співпраці з великими торговельними мережами.

Наразі на заводі працюють понад 100 осіб, проте керуюча компанія планує збільшити кількість робочих місць утричі до кінця року.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс Україна", Зайков нагадав, що "Вінницяпобутхім" експортувала продукцію до Молдови, Румунії та інших країн.

"Ми вже підписуємо договори на постачання продукції під оновленими брендами з Молдовою та Грузією", - розповів він.

До повномасштабної війни 80% сировини, яку використовували на заводі, було російського та казахстанського походження. Зараз, за словами Зайкова, частка української сировини сягнула 50%, найбільші іноземні постачальники - Іспанія та Словенія.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року АРМА за результатами конкурсу передала заарештовані активи ПрАТ "Вінницяпобутхім", 100% акцій якого належать російському АТ "Невская косметика", в управління ТОВ "Крайтекс-сервіс".

"Крайтекс-сервіс" - великий FMCG дистриб'ютор, працює на українському ринку понад 15 років. Компанія співпрацює з транснаціональними постачальниками: L'Оreal, Henkel, Unilever, Beiersdorf, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, BIC, Schwarzkopf, "Біокон", "Ельфа" та ін.

За даними Opendatabot, власником "Крайтекс-сервіс" є кіпрська "Мураніч Холдінгз Лімітед", бенефіціарами - Руслан Шостак і Валерій Кіптик, які володіють також мережами Eva і Varus.