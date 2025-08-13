Інтерфакс-Україна
14:14 13.08.2025

Afina Group планує відновлення та модернізацію придбаного на аукціоні ПрАТ "Вінницяпобутхім"

ТОВ "Афіна-Груп" (Afina Group), бенефіціарами якого є співвласники мереж EVA і Varus Руслан Шостак і Валерій Кіптик, планує відновити роботу "Вінницяпобутхіму" і модернізувати підприємство.

Про такі плани повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна" після перемоги у відкритому аукціоні з приватизації націоналізованого ПрАТ "Вінницяпобутхім", управителем якого Afina Group вже була до цього.

"Ми переконані, що відновлення та модернізація цього підприємства стане важливим кроком для всієї галузі. Завдяки злагодженій роботі команди, сучасним технологіям та підтримці споживачів ми повернемо "Вінницяпобутхім" на карту провідних виробників побутової хімії України та Європи", – наголосили в Afina Group.

На потужностях цього заводу компанія раніше запустила виробництво власних брендів "Вухастик" та Sarmix і наразі планує їхній подальший розвиток після завершення всіх передбачених законом етапів оформлення права власності: проведення розрахунків та підписання договору купівлі-продажу з Фондом державного майна України, проходження комплексної перевірки щодо відповідності учасника вимогам законодавства, підтвердження відсутності заборон і санкцій, а також офіційного передання об’єкта новому власнику. Лише після виконання цих процедур Afina Group зможе повноцінно розпоряджатися активами підприємства та розширити виробництво власних брендів, пояснив переможець аукціону..

"Придбання "Вінницяпобутхім" для Afina Group – це більше, ніж інвестиційний проєкт. Це внесок у відродження українського виробництва, зменшення залежності країни від імпорту та розвиток її промислового потенціалу. Запуск повноцінної роботи підприємства відкриває нові можливості для українських брендів, сприятиме зміцненню економіки та збереже виробничу експертизу, накопичену поколіннями фахівців", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, AFINA Group здобула перемогу в онлайн-аукціоні з приватизації націоналізованого ПрАТ "Вінницяпобутхім", запропонувавши 608,136 млн грн проти початкової ціни у 301,406 млн грн. Як свідчить інформація у "Прозорро.Продажі", де проходили торги, єдиним конкурентом було ТОВ "Укр Стіл Груп" Оксани Лютан, але компанія обмежилася пропозицією 304,516 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 31 липня 2024 року задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції щодо застосування до російського АТ "Нєвская косметика" санкції у вигляді стягнення у дохід держави 100% акцій українського ПрАТ "Вінницяпобутхім".

У липні 2022 року заарештовані активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" було передано в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За результатами проведеного у липні 2023 року конкурсного відбору право відновити роботу і стати управителем активів підприємством отримало ТОВ "Крайтекс-Сервіс" з Afina Group. Пізніше "Крайтекс-сервіс" заявив про інвестування 400 млн грн у запуск виробництва на "Вінницяпобутхімі".

АРМА припинила управління активом у квітні 2025 року та передала його Фонду держмайна України для подальшої реалізації. За даними Нацагентства, за період управління арештованим активом до держбюджету надійшло майже 100 млн грн.

Згідно з даними ресурсу YouControl, у першому півріччі 2025 року ТОВ "Афіна Груп" збільшила виручку на 10.8% – до 1 млрд 517,25 млн грн, його чистий збиток склав 156,09 млн грн проти чистого прибутку 44,01 млн грн за перше півріччя 2024 року.

