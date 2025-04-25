АРМА передає "Вінницяпобутхім" до ФДМУ для подальшої реалізації

Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), припиняє управління активами ПрАТ "Вінницяпобутхім" та передає їх Фонду держмайна (ФДМУ) для подальшої реалізації, повідомила пресслужба АРМА.

Як повідомляється, відповідна передача відбувається на виконання рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 24 липня 2024 року, відповідно до якого до АТ "Невская косметика" застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції", та стягнуто у дохід держави актив, який належить російській компанії – частку у розмірі 100% статутного капіталу ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Відповідний договір про припинення управління був підписаний між АРМА та ТОВ "Крайтекс-Сервіс", яке керувало підприємством з липня 2023 року.

"За період управління цим арештованим активом АРМА забезпечило надходження майже 100 мільйонів гривень до державного бюджету України. Під нашим контролем російський актив, який виробляє пральні порошки, дитячі шампуні, мило та іншу продукцію відомого бренду "Ушастий нянь", не лише забезпечував сотні трудових місць, виконання договорів, поставок, виробництво продукції, сплату місцевих податків, але й значно збільшив відрахування до бюджету", – цитується у пресрелізі директор Департаменту менеджменту активів АРМА Ігор Чулой.

Як повідомлялося, у лютому 2025 року Кабінет міністрів України включив 100% акцій націоналізованого виробника косметичних засобів і побутової хімії ПрАТ "Вінницяпобутхім" до переліку об’єктів великої приватизації.

При цьому АРМА звернулося до уряду з проханням про призначення його суб’єктом управління націоналізованим ПрАТ "Вінницяпобутхім", щоб уникнути простою підприємства до його продажу.

ВАКС 31 липня 2024 року задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції щодо застосування до російського АТ "Нєвская косметика" санкції у вигляді стягнення у дохід держави 100% акцій українського ПрАТ "Вінницяпобутхім".

У липні 2022 року заарештовані активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" були передані в управління АРМА.

За результатами проведеного у липні 2023 року конкурсного відбору право відновити роботу і стати управителем активів "Вінницяпобутхім" отримало ТОВ "Крайтекс-Сервіс", бенефіціарами якого, за даними Opendatabot, є співвласники мереж EVA і Varus Руслан Шостак і Валерій Кіптик.

Пізніше "Крайтекс-сервіс" заявив про інвестування 400 млн грн у запуск виробництва на "Вінницяпобутхімі" і плани випуску 100 найменувань товару до кінця 2023 року.