"Інтерпайп" за 6 міс. знизив продаж залізничної продукції у Європі та України і наростив в інших країнах включно

Українська промислова компанія "Інтерпайп" у січні-червні 2025 року знизила продаж залізничної продукції в Європі та Україні, але наростила об'єми реалізації в інших країнах світу.

В презентації компанії на основі результатів діяльності за другий квартал та за 6 міс.-2025 констатується, що загальний обсяг продаж залізничної продукції у січні-червні 2025 року зменшився на 5,2% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року – до 55 тис. тонн з 58 тис. тонн.

При цьому поставки в Європу зменшились на 5% - до 38 тис. тонн з 40 тис. тонн, в інші країни, включаючи обидві Америки та MENA (Rest of World, ROW), зросли на 33,3%, до 12 тис. тонн з 9 тис. тонн. Продажі в Україні знизились на 33,3%, до 6 тис. тонн з 9 тис. тонн.

У другому кварталі-2025 поставки в Європу у порівнянні з першим кварталом-2025 знизились на 10% - до 18 тис. тонн з 20 тис. тонн, в інші країни зросли на 50%, до 8 тис. тонн з 4 тис. тонн. Продажі в Україні в обох кварталах були на рівні 3 тис. тонн.

При цьому уточнюється, що у сегменті залізничної продукції продажі в Україні у другому кварталі зросли на 10% завдяки деякому відновленню попиту після різкого спаду в першому кварталі. За перше півріччі 2025 року продажі в Україні впали на 34% у річному вимірі на тлі слабкого попиту з боку вагонобудування.

Європа продовжувала залишатися основним ринком для структури продажів залізничної продукції "Інтерпайпа", займаючи 63% у загальному портфелі продажів. Але у другому кварталі 2025 року продажі до Європи знизилися.

Продажі в регіоні ROW (включаючи Америку, Близький Схід та Північну Африку) зросли на 106% у квартальному вимірі у другому кварталі 2025 року завдяки додатковим відвантаженням на Близький Схід та до Африки. За перше півріччя 2025 року продажі в регіоні також зросли на 34% у річному вимірі.

Також відзначається, що поломка на електродуговій печі призвела до скорочення виробництва сталевих заготовок у другому кварталі 2025 року, проте за цей період втрати через зупинку ще не повністю вплинули на показники обсягів виробництва, оскільки резервні запаси сталевих заготовок були витрачені до кінця червня. При цьому у другому кварталі-2025 вироблено 352 тис. тонн заготовок, у першому кв-2025 – 428 тис. тонн, у другому кварталі-2024 – 133 тис. тонн, у першому кв-2024 – 218 тис. тонн.

Загалом виробництво сталевих заготовок у другому кварталі знизилося на 39% у порівнянні з попереднім кварталом, що призвело до падіння на 18% у першому півріччі 2025 року.

Загальний обсяг продажів труб у другому кварталі 2025 року зріс на 6% у порівнянні з попереднім кварталом, головним чином завдяки зростанню на внутрішньому ринку та ринках Близького Сходу та Північної Африки. За перші 6 місяців 2025 року загальний обсяг продажів труб зріс на 14% у річному обчисленні. Квартальне покращення було значною мірою підтримано вищими продажами лінійних труб, тоді як слабші обсяги OCTG діяли як гальмо.

Продажі в Північній Америці у другому кварталі впали на 20% у порівнянні з попереднім кварталом, що відображає спад OCTG на 39% у порівнянні з попереднім кварталом. Тим не менш, за перші шість місяців 2025 року, на тлі зростання поставок OCTG та лінійних труб, загальний обсяг продажів труб зріс на 39% у річному обчисленні.

Продажі в Європі знизилися на 11% у порівнянні з попереднім кварталом у другому кварталі 2025 року на тлі слабких продажів у всіх сегментах. Однак, за перше півріччя 2025 року продажі загалом знизилися лише на 1% у річному обчисленні

У регіоні Близького Сходу та Північної Африки загальний обсяг продажів труб у другому кварталі зріс на 64% у порівнянні з попереднім кварталом, завдяки зростанню продажів трубопроводів на 81%. За перше півріччя 2025 року продажі зросли на 40% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, незважаючи на значне скорочення продажів труб OCTG.

Продажі на внутрішньому ринку у другому кварталі зросли на 59% у порівнянні з попереднім кварталом, зі зростанням у всіх продуктових сегментах. За перше півріччя обсяги зросли на 18% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року завдяки вищим продажам труб OCTG та трубопроводів.

У презентації відзначається, що у другому кварталі 2025 року "Інтерпайп" працював без суттєвих перебоїв у постачанні електроенергії. Подвоєння захисного мита у США на сталеву продукцію (з 4 червня 2025 року) призвело до перенесення частини обсягів продажів. При цьому Європа зберігає лідируючі позиції як ринок збуту, що підкріплюється наданням у червні 2025 року 3-річного безмитного режиму для української сталевої продукції та труб.

Поломка трансформатора на електродуговій печі, що сталася наприкінці травня, призвела до призупинення виробництва сталі. До кінця червня компанія використовувала резервний запас сталевих заготовок, що не мало суттєвого впливу на виробництво труб та продажі залізничної продукції у другому кварталі 2025 року.

У третьому кварталі 2025 року компанія забезпечила 53% власних потреб у сталевих заготовках (порівняно з планом) за рахунок закупівель у третіх сторін з України та за кордоном, що призвело до падіння обсягів продажів на 35-40% (порівняно з планом). Трансформатор планується знову ввести в експлуатацію на початку листопада 2025 року, що дозволить відновити виробництво сталевих заготовок.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.