"Інтерпайп" цьогоріч інвестував в устаткування із доопрацювання труб і у 2026р продовжить вкладати кошти в нове обладнання – топменеджер

Українська промислова компанія "Інтерпайп" у поточному році інвестувала в устаткування із фінішне доопрацювання труб і у 2026 році планує продовжить вкладати кошти в нове обладнання, повідомив директор з продуктів та ресурсів компанії Віталій Суєта на Другому щорічному заході про інвестиції, організованому виданням "Економічна правда" у Києві.

За його словами, "Інтерпайп" має стратегію інвестування та продовжує її реалізацію навіть у важких поточних умовах воєнного часу.

При цьому він відзначив, що утримання позицій на міжнародних ринках, масштабування та розвиток неможливі без вдосконалення та модернізації обладнання та розробки нових унікальних продуктів, завдяки яким компанія може конкурувати на світовій арені. Після завершення проєкту із будівництва нового термовідділу у Нікополі Дніпропетровської області вартістю більш ніж $40 млн, "Інтерпайп" цьогоріч продовжив інвестувати кошти в устаткування із доопрацювання труб.

"У 2026 році ми знов інвестуватимемо в нове обладнання. Тобто це постійний, органічний процес, якому компанія слідує протягом останніх 10 років. Інвестиції - це ключова компонента, аби бути конкурентоздатними на наших основних експортних ринках у Європі та США, які намагаються захистити свого власного виробника", - сказав директор з продуктів та ресурсів.

Він додав, що, крім того, важливими є інвестиції в нові ринки та продукти з точки зору розробки, сертифікації та просування.

"Це ті невидимі у короткостроковій перспективі інвестиції, які потрібно робити зараз, оскільки "потяг піде" і не чекатиме на нас. Саме тому "Інтерпайп", маючи інвестпрограму модернізації залізничного дивізіону до 2032 року на загальну суму $120 млн, не зупиняється та продовжує вдосконалювати своє виробництво", - підкреслив Суєта.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п’ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.