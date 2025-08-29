Інтерфакс-Україна
04:46 29.08.2025

"Інтерпайп" разом з міською владою Дніпра залучила в екосистему техосвіти 13 тисяч школярів та студентів

Українська промислова компанія "Інтерпайп" залучила в екосистему технічної освіти, яку побудувала у Дніпрі разом з міської владою, 13 тис. дітей за шість років, повідомила на форумі Forbes Ukraine University директорка з комунікацій "Інтерпайп" Людмила Новак.

За її словами, близько 10 тис. хлопців та дівчат безпосередньо навчається в школах, ПТУ та Дніпровській політехніці, які увійшли до екосистеми. Вона об’єднує вже 20 новітніх локацій у навчальних закладах різного рівня. Тут комфортні умови, сучасне обладнання, а програми адаптовані під потреби технологічного виробництва.

Ще 3 тис. школярів та студентів залучені до супутніх програм – беруть участь у міжшкільних змаганнях, навчальних курсах, профорієнтаційних заходах.

"Щоб у майбутньому не відчувати дефіциту кадрів, ми вже сьогодні пробуджуємо у школярів інтерес до технічних спеціальностей і демонструємо, що сучасне виробництво – це інновації, престиж і високі технології. Ми усвідомлюємо, що інвестиції в освіту працюють на довгу перспективу. Віримо в цю ідею і прагнемо зробити інженерні професії знову престижними", - підкреслила Новак.

Раніше вона повідомляла, що розвиток екосистеми освітніх просторів розпочався з 2020 року: були побудовані сучасні лабораторії мехатроніки в чотирьох школах Дніпра, куди поставили зменшені копії реальних промислових ліній. А ще в п'яти школах модернізували кабінети праці: зробили ремонт і закупили туди сучасне обладнання.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Джерело: https://www.facebook.com/Interpipe

Теги: #інтерпайп #техосвіт

