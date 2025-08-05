"Інтерпайп" покращив свої показники у довкіллі, правах людини, етиці та сталому розвитку закупівель - EcoVadis

Фото: https://www.facebook.com/Interpipe

Українська промислова компанія "Інтерпайп" покращила свої показники у довкіллі, правах людини, етиці та сталому розвитку закупівель в рамках рейтингу EcoVadis – всесвітньо визнаної оцінювальної платформі, яка аналізує стійкість підприємств на основі чотирьох ключових категорій: вплив на навколишнє середовище, трудові стандарти та стандарти прав людини, етика та практика закупівлі.

Згідно із пресрелізом, "Інтерпайп" отримала цього року від EcoVadis, провідного світового постачальника рейтингів сталого розвитку бізнесу, 74 бали зі 100 з процентилем 92 (процентиль, або перцентиль – міра в статистиці, яка показує, який відсоток значень у наборі даних менший або дорівнює певному значенню – ІФ-У), що дозволяє компанії увійти до числа 8% найстійкіших компаній порівняно з іншими в рейтингу.

В результаті група отримала срібну медаль EcoVadis за показники сталого розвитку.

При цьому констатується, що відтоді як у 2021 році "Інтерпайп" отримав бронзову відзнаку, компанія покращила свої показники в кожній категорії. Так, у сфері довкілля прогрес на шляху декарбонізації вже дозволив перевершити цілі ЄС на 2030 рік - прямі викиди CO₂ становлять лише 200 кг на тонну продукції. Серед ключових досягнень - впровадження розрахунків вуглецевого сліду за всіма трьома сферами протоколу GHG (Scopes 1–3), а також збільшення частки використання "зеленої" енергії.

У блоці права людини група розширила напрямки роботи у сфері розвитку персоналу та отримала високі оцінки за безпеку та сприятливі умови праці, можливості для кар’єрного зростання, персоналізовані стратегії навчання та підтримку працівників. Корпоративна Патронатна служба, яка надає індивідуальну допомогу працівникам, що проходять службу в Збройних силах України, продовжує свою роботу вже четвертий рік війни.

В рамках етики та сталого розвитку закупівель "Інтерпайп" зберігає повну прозорість у своїй діяльності та продовжує вдосконалювати практику сталих закупівель, свідчать оприлюднені дані.

Директор з екології та промислової безпеки "Інтерпайпу" Владислав Варнавський зазначив, що нагорода від EcoVadis стала відзнакою успішності шляху компанії у напрямку декарбонізації.

"Ми прагнемо зменшити викиди CO₂ на тонну для безшовних труб і залізничної продукції на 26% та 25% відповідно до 2030 року шляхом ефективного споживання енергії та майбутніх інвестицій у нові виробничі об'єкти. Усі заводи компанії злагоджено рухаються вперед відповідно до нашої дорожньої карти з декарбонізації, що наближає нас до Золотої медалі", - сказав Варнавський, слова якого наведено в повідомленні.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.