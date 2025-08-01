Інтерфакс-Україна
Економіка
10:47 01.08.2025

"Інтерпайп" у I кв. знизила капінвестиції на 46,2%

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Міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" у січні-березні поточного року знизила капітальні інвестиції на 46,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до $7 млн з $13 млн.

Згідно з проміжним звітом компанії, у цей період капінвестиції в трубний сегмент становили $3 млн, тоді як у I кв.-2024 – $9 млн.

Крім того інвестиції у сегмент залізничної продукції у звітний період склали також $3 млн ($3 млн), у сталевий та інші сегменти – $1 млн ($1 млн).

Також зазначається, що станом на 31 березня 2025 року консолідований загальний борг становив $268 млн та складався з облігацій-2026 на суму $258 млн і двох банківських кредитних ліній (деномінованих в євро) на суму $10 млн.

Грошові кошти та їх еквіваленти становили $312 млн завдяки стабільним фінансовим результатам та поступовому викупу облігацій 2026 року. Консолідований загальний чистий борг став від'ємним у розмірі $45 млн на кінець березня-2025.

Коефіцієнт консолідованого чистого левериджу (загальний чистий борг до EBITDA) станом на 31 березня 2025 року також був від'ємним -0,2x.

При цьому уточнюється, що починаючи з 2025 року компанія зменшила обсяг непогашених облігацій-2026 приблизно до $236 млн завдяки публічній пропозиції та серії викупів на ринку.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Теги: #інтерпайп #інвестиції #статистика

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