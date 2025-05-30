Уряд затвердив ціну продажу "Вінницяпобутхіму" – 301,4 млн грн

Кабінет Міністрів затвердив умови приватизації державного пакета акцій виробника косметичних засобів і побутової хімії ПрАТ "Вінницяпобутхім", а також його стартову ціну – 301,4 млн грн, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, новий власник "Вінницяпобутхім" має зберегти основні види діяльності компанії й не допустити звільнення працівників упродовж перших шести місяців.

Крім того, він повинен виплатити борги із заробітної плати і перед бюджетом упродовж шести місяців, погасити прострочену кредиторську заборгованість (за винятком боргів перед підсанкційними особами), а також дотримуватися вимог екологічного законодавства.

"Вінницяпобутхім" входить до переліку об’єктів великої приватизації.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 31 липня 2024 року задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції щодо застосування до російського АТ "Нєвская косметика" санкції у вигляді стягнення у дохід держави 100% акцій українського ПрАТ "Вінницяпобутхім".

У липні 2022 року заарештовані активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" було передано в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За результатами проведеного у липні 2023 року конкурсного відбору право відновити роботу і стати управителем активів "Вінницяпобутхім" отримало ТОВ "Крайтекс-Сервіс", бенефіціарами якого, за даними Opendatabot, є співвласники мереж EVA і Varus Руслан Шостак і Валерій Кіптик. Пізніше "Крайтекс-сервіс" заявив про інвестування 400 млн грн у запуск виробництва на "Вінницяпобутхімі".

АРМА припинила управління активом у квітні 2025 року та передала його Фонду держмайна України для подальшої реалізації. За даними Нацагентства, за період управління арештованим активом до держбюджету надійшло майже 100 млн грн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Afina Group, до структури якої входить ТОВ "Крайтекс-Сервіс", компанія розглядає можливість участі у приватизаційному аукціоні щодо придбання виробничих активів ПрАТ "Вінницяпобутхім", які протягом останніх двох років працювали у виробничому ланцюжку компанії. При цьому Afina Group не буде змагатися за активи за будь-яку ціну - в компанії є чітке розуміння межі доцільності участі у конкурентних торгах.