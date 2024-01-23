Власник EVA і VARUS Шостак підтверджує масштабні інвестплани і сподівається на допомогу держави зі страхуванням ризиків

Власник мереж EVA і VARUS Руслан Шостак пов'язує погіршення настроїв українського бізнесу останніми місяцями багато в чому з психологічним фактором, вважаючи його тимчасовим і підтверджуючи оголошені раніше масштабні інвестиційні плани.

"Я вважаю, що це психологічне питання: у людей змінюється настрій, наразі він поганий - немає змін на фронті, були "переочікування" від наступу. Тому бізнес реагує не стільки професійно, а більше психологічно, як і звичайні люди. Але я впевнений, що це тимчасова історія", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Українського дому в Давосі 16 січня.

Шостак додав, що компанія готувалася до війни з листопада 2021 року, тому її початок був викликом, але не таким, як для більшості українського бізнесу.

За його словами, будівництво першого з чотирьох логістичних хабів в Одесі триває, незважаючи на посилення останнім часом російських обстрілів.

"Ми продовжуємо будівництво. Хоча на Одесу щодня прилітає, ми віримо в Одесу, в Україну, віримо в ЗСУ. Ми не вважаємо, що це інвестиція для заробітку. Це інвестиція, щоб підтримати нашу країну. Так, є ризики, ми 100% впевнені в цьому", - констатував бізнесмен.

У зв'язку з цим він назвав дуже повільним розвиток ринку послуг страхування інвестиційних ризиків, додавши, що має дуже багато запитань до держави та Мінекономіки, чому так мало інструментів захисту бізнесу, які вони мали б впровадити.

"Для мене це дуже важливо, щоб такі інструменти були, тому що працюють заводи, їх знищують, дуже хороші підприємці залишаються не при справах - вони не мають змоги взяти нові гроші й побудувати інший бізнес", - наголосив Шостак.

Коментуючи створення в жовтні минулого року корпорації "Тервін" (Terwin), до якої ввійшли 17 компаній, що перебувають у його управлінні, бізнесмен пояснив, що головним завданням є "управлінське будівництво", щоб краще було керувати наявними бізнесами та краще було інвестувати в новітні проєкти, які будуються.

"Усі наші бізнеси були весь час готові залучати інвестиції. Усі наші бізнеси аудіюються "Великою четвіркою" 13-15 років і максимально прозорі для залучення інвестицій. Але "Тервін" - окрема історія (...), це більш управлінська структура, ніж IPO-шна або щось про це. Це просто будуємо систему, яка дасть змогу краще управляти наявними бізнесами, і більше вона заточена на інвестування в нові проєкти, які будують бізнеси", - зазначив Шостак.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року засновник "Тервін" і СЕО UkraineInvest Сергій Цівкач підписали меморандум про подальший супровід проєкту будівництва логістичних хабів у чотирьох областях України (Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Київській) із загальним обсягом інвестицій понад $500 млн.

Шостак уточнював, що вже розпочато будівництво першої черги в Одеській області, а загальний обсяг інвестицій у цей масштабний проєкт становитиме приблизно $1 млрд. Проєкт інноваційний, із відновлюваними джерелами енергії, повним циклом переробки та утилізації відходів, комплексною інфраструктурою.

Раніше, наприкінці жовтня, 17 компаній, що перебувають в управлінні Шостака, в яких сумарно працює 30 тис. осіб, об'єдналися в "Тервін". Ідеться про ТОВ "Омега", "Руш", "Тервін Груп", "Тіксід", "Таврія Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дігамма", "Мілтон-Груп", "Салтора Плюс", "Фірма "Аріант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаїр Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", БО "Благодійний Фонд "Руслана Шостака". Сумарні активи корпорації оцінюються в $1,6 млрд. Сукупний виторг компаній у довоєнний період сягав $2 млрд, а у 2023 році очікувався на рівні $1,7 млрд.