Інтерфакс-Україна
Економіка
10:02 24.11.2025

Лише 5% бізнесу не відчуває браку кадрів, проте 83% респондентів відкрили нові вакансії у 2025р. - опитування ЄБА

3 хв читати
Лише 5% бізнесу не відчуває браку кадрів, проте 83% респондентів відкрили нові вакансії у 2025р. - опитування ЄБА

Майже всі компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) скаржаться на дефіцит кадрів: 74% вважають цю проблему значною, 21% повідомляють про часткову нестачу і лише 5% не відчули браку кадрів у 2025 році, йдеться в дослідженні ринку праці України від ЄБА.

"Найскладніше закрити вакансії робітничих і технічних спеціальностей через відтік кадрів та низьку мотивацію працювати офлайн. Також гострий дефіцит спостерігається на вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської, які необхідні міжнародним компаніям", - йдеться в опублікованих пресслужбою асоціації результатах дослідження.

Підкреслюється, що, крім них, важко знайти менеджерів з продажів та керівників середньої ланки, оскільки їхня робота вимагає постійної присутності, а можливості бронювання обмежені.

Крім того, 46% компаній відзначили, що виїзд молодих фахівців віком 18-22 років мав певний або значний вплив на діяльність. 42% не відчули впливу, 12% зазначили поки не мають достатньо даних для оцінки.

Крім дефіциту робочої сили, ключовим тенденціями на ринку праці є завищені очікування рівня заробітних плат з боку кандидатів, вплив мобілізації, труднощі з бронюванням працівників, плинність кадрів.

Серед опитаних компаній 46% зазначили, що всі працівники зараз працюють з території України, тоді як минулого року таких компаній було 35%. Водночас 47% мають до 10% співробітників, які працюють з-за кордону, лише 5% компаній мають понад 10% таких працівників. Решта (приблизно 2%) не мають точної інформації.

Більшість роботодавців (63%) не планують обов’язкового повернення співробітників до офісу найближчим часом, 37% розглядають таку можливість, однак 12% із них планують повернути не всі категорії працівників.

Щодо планів компаній, то більшість мають чітке бачення розвитку на 2026 рік.

"Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати - це планують 94% компаній. Зокрема, 28% компаній передбачають зростання в межах 11-15%, 23% - на 5-10%, 10% -  на 16-20%, 6% компаній не мають наміру підвищувати зарплати у 2026 році", - повідомляють в ЄБА.

Щодо інших планів, то 36% мають на меті збільшити кількість працівників у наступному році, 55% - не планують змін, 9% - планують скорочення. 17% компаній повідомили про перерозподіл функцій у бік мультифункціональності.

Протягом 2025 року більшість компаній (83%) активно наймала нових співробітників. Ще 3% відкривали вакансії виключно для внутрішніх кандидатів, і лише 14% опитаних не змінювали чисельність штату.

Крім того, 25% закладають збільшення бюджетів на навчання та розвиток персоналу, 18% респондентів планують вихід на нові ринки та пошук партнерів, 6% можуть змінити керівництво або відкрити нові регіональні представництва, 5% скоротять витрати на навчання у 2026 році, 3% планують закрити представництва.

Дослідження проводилось з 2 жовтня до 1 листопада 2025 року, у ньому взяли участь 126 фахівців зі сфери управління персоналом (41% керівники департаменту, 33% менеджери середньої ланки, 22% топ менеджмент, 4% молодший персонал). Серед респондентів 56% представляють великий бізнес, 32% – середній, а 12% – малий. 58% компаній є міжнародними, 42% – українськими.

Теги: #бізнес #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 18.11.2025
Національна платформа CISO Campus планує підготувати в перший рік роботи до 900 фахівців з кіберзахисту

Національна платформа CISO Campus планує підготувати в перший рік роботи до 900 фахівців з кіберзахисту

15:54 14.11.2025
Зеленський призначив В.Острижного заступником командувача Нацгвардії

Зеленський призначив В.Острижного заступником командувача Нацгвардії

19:48 13.11.2025
Кабмін призначив в.о. голови Державіаслужби Меньшикова і в.о. голови Національної соціальної сервісної служби Висоцьку

Кабмін призначив в.о. голови Державіаслужби Меньшикова і в.о. голови Національної соціальної сервісної служби Висоцьку

19:35 13.11.2025
Ексзаступниця міністра оборони Черногоренко очолила Програму цифровізації ВККС

Ексзаступниця міністра оборони Черногоренко очолила Програму цифровізації ВККС

20:39 11.11.2025
Усі фігуранти плівок НАБУ про корупцію в енергетиці мають негайно піти з посад – голова комітету Ради

Усі фігуранти плівок НАБУ про корупцію в енергетиці мають негайно піти з посад – голова комітету Ради

17:26 10.11.2025
Бізнес найбільше скаржиться на ціни та доступ до е/е, відтік кадрів та споживачів, "тінь" та мінливе законодавче поле

Бізнес найбільше скаржиться на ціни та доступ до е/е, відтік кадрів та споживачів, "тінь" та мінливе законодавче поле

12:24 07.11.2025
Бізнес потребує ефективної та зрозумілої процедури бронювання кадрів через їх дефіцит - опитування

Бізнес потребує ефективної та зрозумілої процедури бронювання кадрів через їх дефіцит - опитування

12:31 05.11.2025
Велика Британія та Україна розширять співпрацю у сфері фінмеханізмів через британські програми розвитку бізнесу

Велика Британія та Україна розширять співпрацю у сфері фінмеханізмів через британські програми розвитку бізнесу

17:05 30.10.2025
Як отримати кредит для малого бізнесу від Кредобанку

Як отримати кредит для малого бізнесу від Кредобанку

11:18 27.10.2025
Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу

Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу

ВАЖЛИВЕ

Україна наразі не експортує е/е після значних пошкоджень ТЕС і ГЕС ворожими атаками – Міненерго

Українські акції, облігації та ВВП-варанти подорожчали на новинах про новий мирний план

Прем’єрка України разом з МВФ сподівається на прийняття держбюджету-2026 до 2 грудня

НБУ оштрафував RozetkaPay на 13,6 млн грн та Portmone Group на 7,8 млн грн

Держбанки Сенс та Укрексім спрямовують прибутки на свою капіталізацію без сплати дивідендів в бюджет – Мінфін

ОСТАННЄ

Rauta виведе у 2026 р. на український ринок матеріали, виготовлені з "зеленої" сталі

Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін

Ощадбанк продовжив строк дії платіжних карток до 30 червня 2026 року

Чистий прибуток банків України за 9 міс.-2025 року зріс на 1,9% – до 119,4 млрд грн

Трамп поки що не має наміру скасовувати санкції проти нафтових компаній із РФ

Україна наразі не експортує е/е після значних пошкоджень ТЕС і ГЕС ворожими атаками – Міненерго

Вступ в ЄС відкриває для бізнесу доступ до фінансування, але й несе ризики, - топменеджер "Метінвесту"

МВФ відзначає прогрес у реформі Держмитслужби, рекомендує оновити політику ротації і KPI митного оформлення

"Фокстрот" вводить опцію післяоплати під час отримання для доставки з Uklon Delivery

Українські акції, облігації та ВВП-варанти подорожчали на новинах про новий мирний план

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА