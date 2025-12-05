Інтерфакс-Україна
10:40 05.12.2025

Український агросектор готовий до європейських стандартів і здатний стати драйвером відновлення - Тарасов

Український агросектор попри війну демонструє стійкість і готовність інтегруватися до ринку ЄС, як сказав засновник I&U Group Сергій Тарасов в інтерв’ю.  

За словами засновника підприємця, українське сільське господарство вже багато років працює у логіці європейських вимог.

"Ми давно працюємо у логіці європейських стандартів - це наш щоденний спосіб ведення бізнесу", - зазначив він.

Тарасов підкреслив, що найбільший потенціал для України - у переробці, цифровізації та біоенергетиці.

"Світ рухається до циклічної економіки, і Україна може стати лідером цього процесу", - додав він.

Компанія також запускає школу для ветеранів ЗСУ, яка надаватиме військовим практичні знання для старту власної справи.

