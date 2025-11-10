Зеленський обговорив із спікеркою парламенту Сербії процес євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч зі спікеркою парламенту Сербії Аною Брнабич.

"Головну увагу під час розмови приділили процесу європейської інтеграції. Це є стратегічною метою для обох наших країн", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також сторони обговорили міждержавну співпрацю, партнерство для регіональної безпеки.

Зеленський подякував Сербії за підтримку територіальної цілісності України.

"Дякую першій леді Сербії за участь у самітах перших леді та джентльменів і увагу до проблеми українських дітей, яких викрала Росія. Це дуже важливе питання для України, і ми цінуємо підтримку", - зазначив він.