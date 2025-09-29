Інтерфакс-Україна
19:18 29.09.2025

Галущенко обговорив з керівницею гендиректорату Єврокомісії з юстиції відкриття кластера "Основи"

Міністр юстиції України Герман Галущенко обговорив із генеральною директоркою Генерального директорату Єврокомісії з питань юстиції та споживачів Аною Гальєго Торрес перспективи відкриття першого кластера "Основи процесу вступу до ЄС" (Fundamentals) переговорного процесу про членство України в Європейському Союзі, повідомляється на сайті Мінюсту.

"Україна віддана своєму європейському шляху. Ми рішуче рухаємося вперед, наближаючи нашу правову систему до стандартів ЄС. Це важливо не лише для технічної гармонізації, а й для зміцнення справедливої та демократичної України — як майбутнього члена європейської родини", — зазначив Галущенко під час зустрічі, яка відбулася в понеділок у Брюсселі.

Він також поінформував представницю Єврокомісії про прогрес у виконанні Дорожньої карти з питань верховенства права. Зокрема, про впровадження трирівневої моделі управління у пенітенціарній системі, ухвалення Нацстратегії захисту прав дитини та операційного плану на 2025-2027 роки з реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, розробку Нацстратегії у сфері прав людини тощо.

Кластер 1 "Основи" (фундаментальний кластер) є базовою рамкою реформ, які визначають початок і завершення євроінтеграційного шляху України. Він охоплює такі вимоги та реформи, необхідні для членства, як правосуддя, верховенство права, функціонування демократичних інституцій та права люди. Він відкривається першим і закривається останнім.

 

