В Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Ірландії, говорили про енергетику, членство України в ЄС та санкції проти РФ

Фото: https://www.president.gov.ua/

В Офісі президента України відбулася зустріч із делегацією Ірландії, обговорювали можливість посилення енергетичної стійкості країни, підтримку України з боку Ірландії на шляху до членства у Євросоюзі, а також посилення санкційного тиску на РФ, повідомляється на сайті Офісу.

"Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило провів зустріч із делегацією Ірландії, яку очолив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ і торгівлі Джерард Кіон", - йдеться у повідомленні на сайті президента у понеділок.

Повідомляється, що Брусило детально поінформував про наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі та наголосив на важливості збільшувати спроможності України у протидії цим атакам. "Представники Ірландії запевнили в готовності посилити енергетичну стійкість нашої країни", - зазначено у повідомленні.

Окремо йшлося про підтримку України з боку Ірландії на шляху до членства у Євросоюзі. Брусило наголосив на важливості відкрити перший переговорний кластер одночасно для України та Молдови. "Головування Ірландії в Раді Євросоюзу у другій половині 2026 року відкриває нові можливості для прискорення переговорного процесу. Сподіваємося на тісну співпрацю в цей період для європейського майбутнього України", – зазначив він.

Крім того, сторони говорили про посилення санкційного тиску на РФ та використання заморожених російських активів для відновлення України. Також обговорили реалізацію Угоди про підтримку України й узгодили графік контактів на найвищому рівні.

Брусило подякував Ірландії за послідовну підтримку України, зокрема за нещодавнє рішення виділити понад 35 млн євро гуманітарної допомоги, зазначив, що кошти підуть на будівництво шкільних укриттів та реабілітаційного центру, а також на реформу шкільного харчування.