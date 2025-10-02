Інтерфакс-Україна
Економіка
14:11 02.10.2025

Уряд розпочинає регіональний та секторальний діалог з бізнесом щодо умов євроінтеграції – віцепрем’єр Качка

Кабінет міністрів України упродовж наступних місяців проведе галузеві та регіональні "круглі" столи у таких секторах, як металургія, сільське господарство, транспорт, енергетика, хімічна промисловість та фармацевтика, і шукатимемо нові формати взаємодії, повідомив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Нам потрібні ваші ідеї, експертиза та стратегії, щоб реформи в Україні відповідали інтересам бізнесу", – зазначив Тарас Качка під час Діалогу високого рівня "Економіка України на шляху до ЄС", проведеного у KSE у Києві 1 жовтня.

За його словами, ця подія стала початком анонсованої ним серії регіональних і секторальних діалогів з бізнес-спільнотою.

Як вважає Качка, для компаній участь у таких діалогах стане реальною можливістю впливати на формування політики і сприяти тому, щоб реформи не лише відповідали вимогам ЄС, але й посилювали конкурентоспроможність і відкривали нові можливості.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарина Марчак, яка курує тему євроінтеграції, наголосила, що бачить першочерговим завданням урядової команди та експертних організацій дуже добре оцінити вплив євроінтеграції та обговорити його з усіма сегментами економіки.

"Справді найгірше, що ми можемо зробити, це заходити з закритими очима. Це точно не наш план. Ми хочемо, щоб кожна галузь розуміла весь потенціальний вплив. І це якраз вправа, яку ми робимо з Тарасом Андрійовичем Качкою, – ми розробляємо план impact assessment (оцінки впливу – ІФ-У) для кожної галузі в економіці", – заявила Марчак.

За її словами, необхідно, щоб бізнес розумів не тільки вплив окремих директив та регуляцій, але і вплив сукупності різних регуляцій на кожну окрему галузь, бо така композиція може інколи давати достатньо неочікувані результати.

"Ми вже об’єдналися з аналітичними центрами, ми готові працювати з бізнес-асоціаціями для того, щоб проговорювати кожен окремий сектор і вплив на бізнес", – додала заступниця міністра.

Вона також повідомила, що уряд також робитиме матеріали, щоб компаній знали, до чого голосуватися.

Марчак також зазначила, що переговорна позиція по всіх кластерах вже майже сформовано, але "самі переговори будуть набагато цікавіші".

"Наш запит – це те, щоб бізнес, вибачте, підносив снаряди з точки зору даних аналітики по кожній сфері для того, щоб ми змогли здизайнувати оптимальний для кожного сектору, за потреби, перехідний період, за потреби, проводити переговори щодо можливого додаткового фінансування", – зауважила заступниця глава Мінекономіки.

