Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що США все ж таки зробить більше кроків щодо тиску на РФ, і констатував, що перемовини з американською стороною залишаються непростими.

"Це непростий діалог, відверто кажучи. Ми знаходимося у війні. Сполучені Штати, ви знаєте, вони приймають рішення, і вони ті, хто реально може зупинити Путіна, і я на це розраховую. Але я реально розраховую на тиск від Сполучених Штатів. А зараз Сполучені Штати більше є медіатором, і це правда: вони медіюють це між нами, але я дуже хотів би, щоб вони вжили більше кроків щодо тиску на Росію, бо я думаю, що Путін не хоче зупиняти цю війну", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради.

Він висловив переконання, що президент США Дональд Трамп "може це зробити, і я думаю, що, дай Боже, він досягне успіху в цьому".