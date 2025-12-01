Інтерфакс-Україна
11:58 01.12.2025

Мінветеранів: 100 ветеранських бізнесів отримають гранти до 1,5 млн грн від Ветеранського фонду

Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів оголосив підсумки грантової програми "ВАРТО БІЛЬШЕ", переможцями конкурсу якої стали 100 бізнес-ідей, ініційованих ветеранами та їхніми рідними.

"Кожен із них отримає грант у розмірі від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень — на старт власної справи або розвиток вже наявного бізнесу. Ці кошти дозволять реалізувати бізнес-ініціативи найрізноманітніших напрямів — від крафтового виробництва до аграрних і промислових проєктів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що на конкурс цього року надійшло 398 заявок, а серед переможців: бізнес-ідея створення реставраційної майстерні, запуск ветеранського бренду одягу, відкриття спортивного центру для людей з інвалідністю.

Також гранти отримають підприємці, які розвиватимуть кав’ярні, магазини, СТО, фермерські господарства, медичні заклади та інші проєкти, що сприятимуть економічному зростанню громад і гідному поверненню Захисників та Захисниць до цивільного життя.

У відомстві розповіли, що найбільше грантів вибороли учасники з Полтавщини, Львівщини, Київщини та Києва. 

Теги: #бізнес #ветерани

