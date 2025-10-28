Інтерфакс-Україна
13:38 28.10.2025

Sense Bank додав картку лояльності VARUS у Sense SuperApp з унікальною функцією

Sense Bank у партнерстві з Deeployalty інтегрували картку лояльності VARUS у мобільний застосунок Sense SuperApp з функцією автоматичного нарахування бонусів.

Відтепер клієнтам достатньо розрахуватися платіжною карткою Sense Bank у будь-якому магазині мережі VARUS — і бали одразу потраплять на рахунок у програмі лояльності VARUS. Про зарахування повідомить сповіщення в Sense SuperApp.

«Для нас важливо, щоб цифрові сервіси виходили за межі класичного банкінгу та ставали частиною повсякденного життя клієнта. Інтеграція картки лояльності VARUS у Sense SuperApp – це приклад того, як технології роблять покупки простішими, а взаємодію з банком і рітейлом – більш зручною. Ми формуємо новий, значно коротший та зрозуміліший клієнтський шлях, коли всі потрібні сервіси зібрані у смартфоні. Sense Bank й надалі буде розвивати екосистему, що поєднує фінанси з повсякденними потребами клієнтів», — коментує Інна Тютюн, членкиня Правління, директорка блоків ІТ, роздрібного та платіжного бізнесу та диджиталізації Sense Bank. 

Інтеграцію реалізувала платформа Deeployalty, яка об'єднує банки та ритейлерів у єдину цифрову інфраструктуру. 

«Наше завдання — зробити так, щоб банк і рітейл говорили з клієнтом однією мовою. Тому картки лояльності VARUS та бонуси інтегровані в банківський застосунок Sense SuperApp — просто, автоматично та завжди під рукою», — підкреслює Максим Попов, співзасновник та CTO Deeployalty.

Рішення працює нативно: картка лояльності VARUS зберігається й використовується прямо у Sense SuperApp, без додаткових реєстрацій, логінів чи SMS.

«Ми прагнемо, щоб покупки у VARUS були максимально зручними для наших гостей. Інтеграція картки лояльності у Sense SuperApp — це ще один крок до того, щоб бонуси нараховувались автоматично, без додаткових дій з боку клієнта. Фактично, смартфон замінює пластикову картку, і вся програма лояльності завжди поруч. Для нас важливо поєднувати технології та простоту, адже саме це створює справді сучасний сервіс», — коментує Анна Луганська, директорка з маркетингу мережі VARUS. 

Інтеграція картки лояльності VARUS у Sense SuperApp з автоматичним нарахуванням бонусів — це рішення, яке поєднує зручність, інновації та турботу про клієнта.  

Є сенс розвивати інновації!

Теги: #deeployalty #максим_попов #інна_тютюн #sense_superapp #varus #sense_bank

