18:42 15.08.2025

Товарообіг Varus.ua через "Нову пошту" у I пів.-2025 виріс в 1,61 раза

Товарообіг Varus.ua через доставку "Новою поштою" у першому півріччі 2025 року виріс в 1,61 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року, виторг мережі супермаркетів збільшився на 18,1%, повідомила пресслужба мережі.

"Онлайн-напрям продемонстрував високі результати за перше півріччя 2025 року. Частка ринку та товарообіг сервісу усвідомлених покупок Varus.ua збільшились удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року", – повідомив e-commerce директор Varus.ua Олег Спірін.

Частота покупок на Varus.ua виросла на 10%, середній чек - на 15%.

Зазначається, що за підсумками першого півріччя кількість користувачів сайту зросла на 20%, а користувачів додатку – на 90%.

За даними компанії, товарообіг мережі супермаркетів Varus зріс на 18,1% порівняно з першим півріччям 2024 року. Відкрито три нових магазини: один - в Одесі, два - в Києві. Один зі столичних супермаркетів реалізовано у форматі "біля дому" Varus Home, який став другим об'єктом мережі такого формату.

Загальна кількість супермаркетів Varus становить 115 од.

У 2025 році Varus запускає чотири нові торгові марки. Наразі у мережі представлено 14 власних торгових марок (ВТМ), йдеться у пресрелізі. Частка ВТМ у загальному товарообігові мережі становить 10,5%.

За перше півріччя штат Varus поповнився 2009 співробітниками. За даними пресслужби, у липні молоді люди віком від 17 років склали 7% загального числа нових працівників.

Згідно з пресрелізом, у липні Varus отримав перший транш кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку – майже 630 млн грн із загальної суми кредиту понад 1 млрд грн. Решту коштів буде отримаго до кінця року в рамках проєкту з підвищення продовольчої безпеки вартістю 2,2 млрд грн.

"Отримані кошти спрямовуються на розширення мережі, підвищення стійкості бізнесу та впровадження енергоефективних рішень у рамках підходу Green Economy Transition (GET). Varus планує встановити сонячні панелі, модернізувати освітлення, впровадити реверсивні спліт-системи кондиціонування та розвинути стабільну логістику", – повідомляє компанія, зазначаючи, що на 21 супермаркеті мережі вже встановлені СЕС.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин мережі було відкрито 2003 року в Дніпрі, а загальна кількість – 115 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин Varus.ua.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Омега" є кіпрська "Вейгант ентерпрайзіс лімітед". Кінцевими бенефіціарами вказані Валерій Кіптик і Руслан Шостак.

Згідно з фінрезультатами компанії за 2024 рік, її виторг збільшився на 14,3% порівняно з попереднім роком – до 20 млрд грн. Чистий прибуток зменшився на 80,9% - до 38,2 млн грн.

Теги: #varus #товарообiг #нова_пошта

