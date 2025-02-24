Події

07:06 24.02.2025

ХДС-ХСС на чолі з Мерцом перемогли на парламентських виборах у ФРН

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ХДС-ХСС на чолі з Мерцом перемогли на парламентських виборах у ФРН

Блок ХДС-ХСС переміг на виборах до Бундестагу, повідомила Федеральна виборча комісія ФРН після остаточного підрахунку голосів у всіх 299 округах.

Очолюваний Фрідріхом Мерцом блок ХДС-ХСС набрав 28,5% голосів. На другому місці - "Альтернатива для Німеччини" з результатом 20,8%. Третій результат в СДПН Шольца, яка набрала 16,4%. Далі "Зелені", за яких віддали голоси 11,6% виборців. Замикають п'ятірку переможців "Ліві" з результатом - 8,8%.

Інші політичні сили, зокрема – Партія Вільних демократів, не подолали 5-відсотковий бар'єр.

Джерело: https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99.html#stimmentabelle10

Теги: #німеччина #вибори #бундестаг #результати

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