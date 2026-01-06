Інтерфакс-Україна
11:49 06.01.2026

Фінал «Дивних див»: стало відомо, що приховали автори

Творці серіалу Netflix «Дивні дива» (Stranger Things) Метт і Росс Даффери після виходу фіналу прокоментували головні запитання глядачів: чи жива Одинадцята, чи справді переможено Векну, і що означає загадковий світний камінь, який з’являється в кінці та може стати «гачком» для наступного проєкту у всесвіті серіалу. Про це брати розповіли в інтерв’ю виданню Variety.

За словами братів Даффер, вони навмисно не дали прямої відповіді, що сталося з Одинадцятою. Ідея фіналу така: глядачі мають лишитися в тій самій невизначеності, що й герої, — це підкреслює тему жертви та дорослішання. Тому фінальна сцена не ставить «крапку», а залишає простір для трактування.  

Щодо головного лиходія, то у фінальній битві команда Гокінса зупиняє Векну та відсікає основну загрозу, а кульмінація закриває центральний конфлікт серіалу. 

Окремо Даффери звернули увагу на деталь епілогу — світний камінь у валізі. Вони підтвердили, що це не випадковий реквізит, а закладена загадка, яка пов’язана з майбутнім лайв-екшен-спінофом. При цьому новий проєкт, за їхніми словами, матиме інших персонажів і «нову міфологію», тобто не буде прямим продовженням історії Гокінса.

