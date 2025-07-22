Інтерфакс-Україна
Політика
21:59 22.07.2025

Політики та громадські діячі заявляють про загрози для євроінтеграції, який несе законопроєкт щодо НАБУ і САП

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Підтримка Верховною Радою законопроєкту про позбавлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) є придушенням антикорупційної боротьби і демократичних принципів, вважає перший заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний.

"Сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП – це крок не в бік ЄС, а у зворотному напрямку. Не до демократії, не до справедливості, не до тих принципів, за які щодня віддають життя наші захисники. Ті, хто впроваджує подібні "реформи", схоже, втратили відчуття меж. Під прикриттям війни – душать антикорупцію, самоврядування, свободу слова. Замість змінювати систему – замикають її на себе", - написав Палатний у Facebook.

Волонтер та громадській діяч Сергій Притула відзначає, що з прийняттям цього законопроєкту НАБУ і САП стають підпорядкованими генеральному прокурору, який "тепер вибиратиме, яким справам давати хід, а які – ховати".

"Це хрест на незалежності антикорупційних органів! Про яку євроінтеграцію тепер може йти мова?!", - написав Притула в соцмережі Х.

Співзасновник Громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар нагадав, що в останні роки в Україні діяла неписана угода щодо того, щоб не ліквідовувати здобутки Революції Гідності, передусім євроінтеграційний курс.

"Чимало речей пробачали кожній владній команді, поки ця угода діяла. Я не знаю, якими словами пояснити, що не треба це руйнувати. Це те, на чому тримається вся країна, - на мрії про європейське, а не російське майбутнє. Не робіть цієї помилки, будь ласка. Вона дуже, дуже дорого коштуватиме", - наголосив він.

Ексголова партії "Громадянська позиція", ексміністр оборони України (2005-2007) Анатолій Гриценко вважає, що владна верхівка в Україні "вже готується до нових реалій і завчасно убезпечує себе від відповідальності". При цьому він переконаний, що західні партнери України не перешкоджатимуть українській владі в цьому за поточних умов.

"Слухняні прокурори і судді їх не зупинять. Слухняний Уряд теж, ми вже нову премʼєрку почули. Парламент? Ні, ми вже слухняні голосування побачили. Західні партнери? Теж ні. Бо Америка Трампа зайнята собою, їх ми мало цікавимо. А Європа все те бачить давно, але мовчить і продовжить підтримку нашої влади, що б вона тут не витворяла, бо хоче щоб за рахунок продовження нашого спротиву мати собі час підняти власні арміі перед дальшим наступом раші. Тож хто їх може зупинити? Лише ми з вами — громадяни, громада, фронтовики, коли (якщо) не мовчатимемо і голосно доноситимемо владі своє відторгнення будівництва мало-раші в нашій країні", - наголосив Гриценко.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів. Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Директор НАБУ Семен Кривонос вважає, що таким рішенням Рада фактично знищила антикорупційну інфраструктуру, а керівник САП Олександр Клименко вважає, що це кінець незалежної роботи НАБУ і САП.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС.

Джерела:

https://x.com/serhiyprytula/status/1947619738252706192

https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid0vY1QMjQm838y3CDss4UdBz4SKWdsuxgUNRBpYhui5cLy3e8DDCzgxwqegMP6iSbZl

https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy/posts/pfbid02bAta8GpLLbYFPCPzysH8YHmG2WwLCefsXxbHfwQJdXCne1qR691Trcexjt1GBBuTl

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/pfbid02vCnW5c3ATN9DVRmLRdS54TTRY12rW29ojgoLdEVaaujY2nbF3KnHfbf1XcQShLoTl

 

Теги: #коментарі #сап #набу

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