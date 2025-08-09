Інтерфакс-Україна
Політики та експерти переконані, що Трамп спробує змусити Україну піти на поступки РФ

Останні заяви президента США Дональда Трампа про обмін територіями свідчать про те, що він має намір спробувати змусити Україну піти на територіальні поступки, вважає міністр іноземних справ (2006-2014) та премʼєр (1991-1994) Швеції Карл Більдт.

"Ідея терміну, встановленого Трампом для США, полягала в тому, щоб змусити Росію погодитися на повне припинення вогню. Тепер схоже, що це натомість призведе до того, що Трамп спробує змусити Україну піти на територіальні поступки Путіну", - написав Більдт в соцмережі Х.

Пізніше він порівняв це з мюнхенською змовою 1938 року. "У 1938 році Велика Британія та Франція змусили Чехословаччину передати ключову територію Гітлеру. Результат? За кілька місяців Чехословаччина припинила своє існування, а ще за кілька місяців у Європі розпочалася повномасштабна війна", - написав дипломат.

Засновник волонтерської групи "Народний тил", колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука зазначив, що пропозиція Трампа, якщо вірити повідомленням ЗМІ, полягає в тому, що "орки повертають нам частину нашої території, а ми їм віддаємо частину нашої території". "Після такої політики Президента США, нема чого дивуватись стрімкому збільшенню країн, які почнуть виготовляти ядерну зброю, як єдиний гарант власної безпеки", - наголосив він.

Старший партнер юридичної фірми Avellum, ексголова Державної фіскальної служби України Костянтин Лікарчук скептично назвав "мистецтвом угоди" пропозицію "обмінювати власні території на власні території".

"Єдине, що добре, так це те, що вивести війська із такої території, "обміняти" - це ну дуже і дуже не просто. Тому, є сподівання, що це ніколи не буде зроблено. Особисто я не уявляю українського президента з будь-яким прізвищем, який би віддав подібний наказ. Ще менше я уявляю, що українське військо його виконає. А так - то перепочинок, час для того, щоб підготуватись до четвертої фази війни. Це якщо воно ще все відбудеться", - зазначив він.

Шведський економіст та дипломат, старший науковий співробітник Атлантичної ради США Андерс Ослунд назвав Трампа після таких заяв передбачуваним.

"Його погроза санкціями проти Росії була лише запрошенням на особисту зустріч з Путіним та способом заблокувати санкції проти Росії, яких вимагали 85 сенаторів. Тепер Трамп підготував ґрунт для свого продажу України за її спиною. Все вказує на те, що аморальний Трамп готується вдарити Україну в спину, даючи Путіну половину того, що він просить, тоді як Путін не пішов на жодні поступки", - написав він в Х, додавши, що "жахливо бачити, як Трамп вдаряє Україні в спину".

Старший фахівець із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш прокоментував заяву Ослунда, написавши: "По суті, Трамп і Путін все це спланували, щоб надурити Україну".

"Зустрічаючись на Алясці, і Трамп, і Путін подають найяскравіший сигнал про те, що вони планують приймати рішення щодо України без України та за її спиною. У меню – саміт великих держав, який розділить світ і менші країни", - пізніше додав він.

Народний депутат України фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що твердження, що "хтось там не так зрозумів", виглядають не дуже правдоподібно. "Давайте відверто, там якщо вже оголосили публічно 15 серпня дату зустрічі і місце двох очільників країн, то очевидно, що до цього багато разів уточнили позиції. А ось що те, про що вони там без нас домовились нам очевидно не сподобається, це очікувано", - написав він у Facebook.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький в свою чергу наголошує, що серед усіх чуток, які ширяться в ЗМІ, немає нічого про гарантії безпеки для України. "Наразі все звучить так, що Україна має залишити свої міста, а Росія нічого не повинна робити. Нагадаю ще раз те, про що писав неодноразово: ключове питання завершення війни — це гарантії, що вона не почнеться знову. Саме гарантії безпеки — головна розбіжність, яка не дозволяє (і, на мій погляд, не дозволить) досягти припинення війни", - написав він.

Депутат також наголошує, що підписання угоди про "розмін територіями" матиме очевидні юридичні наслідки для підписантів. "Навіть якщо влада захоче розділити відповідальність і перенести тягар підписання на Верховну Раду, сучасна правова система побудована так, що навіть обговорення таких питань уже може потягнути на кримінальну справу", - відзначив Княжицький.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами заявив, що мир між РФ та Україною можливий на основі обміну і повернення частини територій, підкресливши, що це складний і тривалий процес.

Він також повідомив, що його зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Президент США вважає ймовірним найближчим часом й зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським, а також підписання мирної угоди за їх участі у найближчі місяці.

Зеленський на це відповів, що відповідь на українське територіальне питання вже прописана в Конституції України і "відступати від цього ніхто не буде і не зможе, дарувати свою землю окупанту українці не будуть". Він наголосив, що "український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир".

У той же час німецьке видання Bild пише, що українські урядовці, імена яких не називаються, переконані, що РФ, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області і пропонує лише часткове, а не всеосяжне припинення вогню, а спецпосланець США Стів Уіткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і розцінив вимогу РФ на "мирний відхід" українців із Херсонської та Запорізької областей як пропозицію "мирного відходу" саме росіян із цих регіонів.

За інформацією видання, таку оцінку поділяють представники німецького уряду. Імена урядовців при цьому не називаються.

