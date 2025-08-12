Інтерфакс-Україна
Події
06:15 12.08.2025

Міністр оборони США: Трамп створив умови для можливої мирної угоди з Путіним. Путін відчуває тиск

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди з Путіним, заявив міністр оборони США Піт Гегсет в ефірі Fox News.

"Президент Трамп уже змінив правила гри. Він створив умови для можливого мирного врегулювання, яке було його метою від самого початку, на дуже складному полі бою.Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув тиску…На етапі переговорів можуть бути — і, ймовірно, будуть — обміни територіями. Будуть поступки. Ніхто не буде задоволений. Але якщо хтось і зможе це зробити, то це президент Трамп", – сказав Гегсет.

За його словами, зустріч Трампа з Путіним, запланована на п’ятницю в Алясці, стане першою з 2015 року, коли російський президент відвідає США. Гегсет зазначив, що його візит на зустріч можливий, якщо це дозволить його робочий календар.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6376809414112

Теги: #рф #коментарі #зустріч #сша

