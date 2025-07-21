Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ

Дії Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора України та Державного бюро розслідувань щодо детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та позапланова перевірка дотримання державної таємниці Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) сигналізують про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів та силовими методами отримати інформацію і вплинути на розслідування щодо топпосадовців, йдеться в заяві Transparency International Ukraine (ТІ).

"Transparency International Ukraine публічно заявляє про неприпустимість тиску на антикорупційні органи… Офіційна інформація у публічному просторі вказує, що головною метою цих дій було загальне бажання вплинути на діяльність НАБУ і САП", - відзначається в заяві, опублікованій в телеграм-каналі ТІ в понеділок.

В заяві відзначається, що суть інкримінованих детективам НАБУ правопорушень вказує "на іншу мету, ніж заявлена", а масштабність та планований характер операції не дозволяють говорити про невідкладність обшуків. Зокрема, підозри від ДБР у справах про ДТП у 2021 та 2023 роках "не схожі на звичайний порядок досудового розслідування, а є цілеспрямованою акцією з реабілітації будь-яких справ, які можна знайти на працівників НАБУ".

Також вказується, що проведення позапланової перевірки дотримання держтаємниці САП без попереднього повідомлення керівництва є порушенням та створює ризик компрометації антикорупційних розслідувань загалом. "Ймовірне отримання СБУ доступу до матеріалів всіх негласних слідчих дій та спецоперацій може призвести до зриву наявних справ, у тому числі і щодо найвищих топпосадовців", - вказують в ТІ.

В організації переконані, що кампанія СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР "порушує низку норм українського законодавства та сигналізує про бажання скомпрометувати роботу антикорупційних інституцій ".

"Transparency International Ukraine наголошує, що такі дії особливо шкодять нашій країні під час війни, оскільки руйнують сталість інституцій, які забезпечують цілісність і розвиток держави. Ми закликаємо президента Володимира Зеленського публічно гарантувати незалежність антикорупційних органів та вимагаємо від Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора припинити незаконний тиск", - йдеться в заяві.

Різко розкритикували дії СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР також в громадській організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) та в антикорупційному центрі "Межа".

Керівник ЦПК Віталій Шабунін, якому 15 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід до 20 серпня у вигляді особистого зобов’язання, висловив переконання, що президент України Володимир Зеленський "будує корупційну автократію, при якій Чернишовим/Міндічам можна красти і за це не сісти, а самому Зеленському – спокійно переобратися". "Для цього треба зачистити критиків та викривачів (наприклад, мене і ЦПК), потім знищити НАБУ/САП і підрізати вільні медіа", - написав він у Телеграм в понеділок.

При цьому керівник ЦПД припустив, що підозри щодо "кротів" в НАБУ можуть бути небезпідставними. "Чи могла бути ворожа криса в НАБУ — можливо (подивимося на докази в суді), але щось підказує, що відкритих засідань не буде. Нагадаю, що в самому СБУ зрадників вистачало… Сьогоднішня атака Банкової на САП/НАБУ не про боротьбу з пацюками зовнішніми. Це про захист пацюків внутрішніх", - додав Шабунін.

Голова центру "Межа" Мартина Богуславець також вважає, що причиною слідчих дій щодо детективів НАБУ та перевірка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) є справи щодо представників та оточення діючої влади, які ці антикорупційні органи розслідують.

"Сьогодні Офіс президента через СБУ отримав доступ до 658 кримінальних справ, які розслідує НАБУ…. Але ще гірше і те, що Банкова отримала доступ не лише до вже відкритих кримінальних справ. Але і до тих матеріалів, де підозри лише готувались. Так ось. Їх тепер не буде. Бо тепер усіх своїх попередять", - написала Богуславець у Facebook.

За її словами, в Офісі президента отримали доступ до усіх негласних спецоперацій, які планувались НАБУ і САП, і "це крок, щоб зупинити всі майбутні справи про топ-корупцію посадовців і заблокувати роботу НАБУ і САП".

"Це спроба взяти під контроль НАБУ і САП з боку Офісу президента. Вже спілкуємось з міжнародними партнерами про це. Вони запитують нас про усе це і вони в дикому шоці від такої нахабності і того, що сталось сьогодні", - додала Богуславець.

Як повідомлялося, в НАБУ вранці підтвердили, що у 15 його співробітників проводяться обшуки. За їх даними, підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Пізніше було повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих.

Паралельно з'явилася інформація, що СБУ та Офіс генерального прокурора викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. В СБУ також повідомили, що чинний народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко був агентом РФ та відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. Крім того, було затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби. СБУ задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича Дмитру Іванцову з боку фігуранта.

В той же день СБУ без офіційного попередження в понеділок прийшла до САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

В СБУ назвали безпідставними заяви антикорупційних органів щодо можливого розкриття інформації щодо негласних слідчих дій, оскільки співробітники СБУ не отримували доступ до такої інформації. Згідно з повідомленням, 21 липня СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у САП "виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статтею 37 Закону "Про державну таємницю".