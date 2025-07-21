Інтерфакс-Україна
Події
17:51 21.07.2025

Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ

5 хв читати
Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ

Дії Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора України та Державного бюро розслідувань щодо детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та позапланова перевірка дотримання державної таємниці Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) сигналізують про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів та силовими методами отримати інформацію і вплинути на розслідування щодо топпосадовців, йдеться в заяві Transparency International Ukraine (ТІ).

"Transparency International Ukraine публічно заявляє про неприпустимість тиску на антикорупційні органи… Офіційна інформація у публічному просторі вказує, що головною метою цих дій було загальне бажання вплинути на діяльність НАБУ і САП", - відзначається в заяві, опублікованій в телеграм-каналі ТІ в понеділок.

В заяві відзначається, що суть інкримінованих детективам НАБУ правопорушень вказує "на іншу мету, ніж заявлена", а масштабність та планований характер операції не дозволяють говорити про невідкладність обшуків. Зокрема, підозри від ДБР у справах про ДТП у 2021 та 2023 роках "не схожі на звичайний порядок досудового розслідування, а є цілеспрямованою акцією з реабілітації будь-яких справ, які можна знайти на працівників НАБУ".

Також вказується, що проведення позапланової перевірки дотримання держтаємниці САП без попереднього повідомлення керівництва є порушенням та створює ризик компрометації антикорупційних розслідувань загалом. "Ймовірне отримання СБУ доступу до матеріалів всіх негласних слідчих дій та спецоперацій може призвести до зриву наявних справ, у тому числі і щодо найвищих топпосадовців", - вказують в ТІ.

В організації переконані, що кампанія СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР "порушує низку норм українського законодавства та сигналізує про бажання скомпрометувати роботу антикорупційних інституцій ".

"Transparency International Ukraine наголошує, що такі дії особливо шкодять нашій країні під час війни, оскільки руйнують сталість інституцій, які забезпечують цілісність і розвиток держави. Ми закликаємо президента Володимира Зеленського публічно гарантувати незалежність антикорупційних органів та вимагаємо від Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора припинити незаконний тиск", - йдеться в заяві.

Різко розкритикували дії СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР також в громадській організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) та в антикорупційному центрі "Межа".

Керівник ЦПК Віталій Шабунін, якому 15 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід до 20 серпня у вигляді особистого зобов’язання, висловив переконання, що президент України Володимир Зеленський "будує корупційну автократію, при якій Чернишовим/Міндічам можна красти і за це не сісти, а самому Зеленському – спокійно переобратися". "Для цього треба зачистити критиків та викривачів (наприклад, мене і ЦПК), потім знищити НАБУ/САП і підрізати вільні медіа", - написав він у Телеграм в понеділок.

При цьому керівник ЦПД припустив, що підозри щодо "кротів" в НАБУ можуть бути небезпідставними. "Чи могла бути ворожа криса в НАБУ — можливо (подивимося на докази в суді), але щось підказує, що відкритих засідань не буде. Нагадаю, що в самому СБУ зрадників вистачало… Сьогоднішня атака Банкової на САП/НАБУ не про боротьбу з пацюками зовнішніми. Це про захист пацюків внутрішніх", - додав Шабунін.

Голова центру "Межа" Мартина Богуславець також вважає, що причиною слідчих дій щодо детективів НАБУ та перевірка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) є справи щодо представників та оточення діючої влади, які ці антикорупційні органи розслідують.

"Сьогодні Офіс президента через СБУ отримав доступ до 658 кримінальних справ, які розслідує НАБУ…. Але ще гірше і те, що Банкова отримала доступ не лише до вже відкритих кримінальних справ. Але і до тих матеріалів, де підозри лише готувались. Так ось. Їх тепер не буде. Бо тепер усіх своїх попередять", - написала Богуславець у Facebook.

За її словами, в Офісі президента отримали доступ до усіх негласних спецоперацій, які планувались НАБУ і САП, і "це крок, щоб зупинити всі майбутні справи про топ-корупцію посадовців і заблокувати роботу НАБУ і САП".

"Це спроба взяти під контроль НАБУ і САП з боку Офісу президента. Вже спілкуємось з міжнародними партнерами про це. Вони запитують нас про усе це і вони в дикому шоці від такої нахабності і того, що сталось сьогодні", - додала Богуславець.

Як повідомлялося, в НАБУ вранці підтвердили, що у 15 його співробітників проводяться обшуки. За їх даними, підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Пізніше було повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих.

Паралельно з'явилася інформація, що СБУ та Офіс генерального прокурора викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. В СБУ також повідомили, що чинний народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко був агентом РФ та відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. Крім того, було затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби. СБУ задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича Дмитру Іванцову з боку фігуранта.

В той же день СБУ без офіційного попередження в понеділок прийшла до САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

В СБУ назвали безпідставними заяви антикорупційних органів щодо можливого розкриття інформації щодо негласних слідчих дій, оскільки співробітники СБУ не отримували доступ до такої інформації. Згідно з повідомленням, 21 липня СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у САП "виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статтею 37 Закону "Про державну таємницю".

Теги: #розслідування #коментарі #сап #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 21.07.2025
Активісти, нардепи, політологи та підприємці розходяться в думках щодо причин та наслідків слідчих дій в НАБУ та САП

Активісти, нардепи, політологи та підприємці розходяться в думках щодо причин та наслідків слідчих дій в НАБУ та САП

15:33 21.07.2025
В НАБУ затримано "крота" ФСБ, якого курував заступник керівника охорони Януковича – СБУ

В НАБУ затримано "крота" ФСБ, якого курував заступник керівника охорони Януковича – СБУ

15:21 21.07.2025
НАБУ про підозри за ДТП: події мали місце у 2021 та 2023рр, співробітники не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності

НАБУ про підозри за ДТП: події мали місце у 2021 та 2023рр, співробітники не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності

11:50 21.07.2025
СБУ прийшла в САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про держтаємницю, САП закликає унеможливити "злиття" інформації про справи

СБУ прийшла в САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про держтаємницю, САП закликає унеможливити "злиття" інформації про справи

11:37 21.07.2025
НАБУ заявляє про обшуки у 15 співробітників, директор Бюро перериває візит до Великої Британії і повертається в Україну

НАБУ заявляє про обшуки у 15 співробітників, директор Бюро перериває візит до Великої Британії і повертається в Україну

09:54 21.07.2025
За підозрою у веденні бізнесу в РФ затримано одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова - СБУ

За підозрою у веденні бізнесу в РФ затримано одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова - СБУ

11:33 18.07.2025
Скеровано до суду справу депутата Вінницької облради, який призвався на службу і сидів вдома - прокуратура

Скеровано до суду справу депутата Вінницької облради, який призвався на службу і сидів вдома - прокуратура

17:21 17.07.2025
Поліція Києва розпочала розслідування за фактом звернення журналістів "РБК-Україна" про дискредитацію видання

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом звернення журналістів "РБК-Україна" про дискредитацію видання

22:39 16.07.2025
Голова АРМА Дума відреагувала на резонанс щодо повідомлення САП по справі Стефанішиної

Голова АРМА Дума відреагувала на резонанс щодо повідомлення САП по справі Стефанішиної

17:43 16.07.2025
САП відкрила кримінальне провадження проти віцепрем'єра Стефанішиної – нардеп

САП відкрила кримінальне провадження проти віцепрем'єра Стефанішиної – нардеп

ВАЖЛИВЕ

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

Умєров на "Рамштайні: Україна більше не є лише отримувачем допомоги, тепер ми - повноправний учасник спільного виробництва

В НАБУ затримано "крота" ФСБ, якого курував заступник керівника охорони Януковича – СБУ

НАБУ про підозри за ДТП: події мали місце у 2021 та 2023рр, співробітники не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності

ОСТАННЄ

Лондон додав до санкційних списків щодо Росії 135 танкерів

Шмигаль про "Рамштайн": вільний світ – на боці України та миру

Дві жінки постраждали на Нікопольщині через удари росіян - ОВА

ЦПД спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі

Генсек НАТО на "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати над закупівлею американського озброєння для України

Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, анонсував запровадження посади посла при ЮНЕСКО

Німеччина і США близькі до укладення угоди про постачання систем Patriot Україні - ЗМІ

Мінрозвитку опублікував технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

Сирський на "Рамштайні": нам досі критично не вистачає систем ППО, ракет, далекобійної зброї та артилерійських снарядів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА