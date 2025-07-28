Інтерфакс-Україна
Події
16:54 28.07.2025

Президентський законопроект про НАБУ/САП демонструє, що Україна не відмовляється від боротьби з корупцією – юрист

2 хв читати

Президентський законопроект про НАБУ/САП ( законопроєкт №13533) демонструє, що Україна не відмовляється від боротьби з корупцією, а намагається її збалансувати, вважає адвокат, співзасновник та партнер юридичної фірми ASA Group Євген Артюхов.

"Законопроєкт №13533 – це спроба повернути правову конструкцію, яка існувала до ухвалення резонансного закону №4555, відомого як законопроєкт №12414. Юридично йдеться про відновлення незалежності двох ключових інституцій антикорупційної системи – НАБУ та САП. У ширшому сенсі – про спробу відновити баланс між політичною доцільністю та міжнародними зобов’язаннями України", - сказав він агентству ІНТЕРФАКС-Україна.

Артюхов зазначив, що ухвалення резонансного закону №4555 "викликало широкий резонанс у Європейської комісії, серед донорської спільноти та громадянського суспільства, адже незалежність НАБУ і САП – це не лише внутрішня справа, а маркер довіри. Без нього – не буде фінансової допомоги, підтримки у відбудові чи реального просування до ЄС".

"Законопроєкт №13533 має на меті бодай частково стабілізувати цю ситуацію. Законопроект відновлює положення, які гарантували незалежність НАБУ і САП до липня 2024 року. Тобто, скасовує правки, що надавали Генпрокуратурі важелі впливу на ці органи", - сказав він.

Артюхов також зазначив, що президентський законопроект передбачає "фільтр від російського впливу - регулярні перевірки на поліграфі для працівників з допуском до держтаємниці", які проводить не СБУ, а внутрішній контроль НАБУ. Крім того, підрозділи внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, ОГПУ, ДБР, Нацполіції також повинні проводити поліграфологічні дослідження всіх співробітників з допуском до держтаємниці не рідше одного разу на два роки.

"Поліграф не є бездоганним інструментом: його результати не визнаються доказами в суді, а сам процес чутливий до зовнішніх чинників. Але як елемент внутрішнього контролю це краще, ніж його відсутність", – сказав він.

Також законопроект передбачає активізацію пошуку активів і підозрюваних, зокрема, Генпрокуратура та Мін’юст мають посилити роботу з повернення осіб, які переховуються за кордоном, а також – з розшуку та повернення активів, здобутих злочинним шляхом.

"Сьогодні, коли ми боремося за кожну гривню, кожен контракт і кожного союзника, питання прозорості та верховенства права – не менш важливі, ніж фронт. Міжнародні партнери вважають незалежність НАБУ і САП ключовою умовою допомоги. Це бачення не можна ігнорувати. Просити про підтримку і водночас демонструвати зневагу до базових умов – неприйнятно. Законопроєкт №13533 не ідеальний, але він демонструє: Україна готова чути і враховувати", – резюмує Артюхов.

Теги: #артюхов #коментарі #набу_сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 28.07.2025
"Батьківщина" зареєструє у Раді альтернативний президентському законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП

"Батьківщина" зареєструє у Раді альтернативний президентському законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП

16:39 28.07.2025
Президентський законопроект про НАБУ/САП демонструє сталість боротьби з корупцією, але залишає невизначеними деякі норми – юристи

Президентський законопроект про НАБУ/САП демонструє сталість боротьби з корупцією, але залишає невизначеними деякі норми – юристи

18:18 27.07.2025
Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

09:34 26.07.2025
Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова

Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова

00:02 23.07.2025
МакФол вважає, що Зеленський не мав підписувати закон про обмеження незалежності НАБУ/САП, Моббз назвала це рішення вкрай несвоєчасним

МакФол вважає, що Зеленський не мав підписувати закон про обмеження незалежності НАБУ/САП, Моббз назвала це рішення вкрай несвоєчасним

21:59 22.07.2025
Політики та громадські діячі заявляють про загрози для євроінтеграції, який несе законопроєкт щодо НАБУ і САП

Політики та громадські діячі заявляють про загрози для євроінтеграції, який несе законопроєкт щодо НАБУ і САП

17:51 21.07.2025
Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ

Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ

17:02 21.07.2025
Активісти, нардепи, політологи та підприємці розходяться в думках щодо причин та наслідків слідчих дій в НАБУ та САП

Активісти, нардепи, політологи та підприємці розходяться в думках щодо причин та наслідків слідчих дій в НАБУ та САП

02:36 23.06.2025
Венс заявив, що США не воює з Іраном, а протистоїть його ядерній програмі

Венс заявив, що США не воює з Іраном, а протистоїть його ядерній програмі

08:04 18.02.2020
План з безпеки в Україні, запропонований в Мюнхені, не враховує міжнародного права - Пристайко

План з безпеки в Україні, запропонований в Мюнхені, не враховує міжнародного права - Пристайко

ВАЖЛИВЕ

Ердоган: в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів між Україною та РФ

Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і скоротить строк свого 50-денного ультиматуму

Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

Шмигаль провів зустріч із очільницею посольства США: Готуємо нові важливі проєкти

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

ОСТАННЄ

"Азов" у треті роковини теракту в Оленівці: Пам'ятаємо. Помстимося

Зеленський доручив Умєрову та Шмигалю підготувати пропозиції щодо удосконалення процесу підготовки списків для обмінів

Ердоган: в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів між Україною та РФ

Трамп повторив загрозу вторинних санкцій, якщо не буде українського врегулювання до кінця дедлайну

Трамп заявив, що не дуже зацікавлений у подальших контактах із Путіним

Генштаб ЗСУ: На лінії фронту з початку доби сталося 90 боєзіткнень, більше третини з них – на покровському напрямку

Дозволи ЄКМТ перейдуть в електронний формат з 2026 року - Мінрозвитку

Найпотужніша за останні роки негода на Вінничині залишила без світла 119 населених пунктів області

На Миколаївщині пожежа в екосистемі перекинулася на житлові будинки, палає близько 20 га – ДСНС

Німецький виробник Diehl протестував НРК в Україні - Федоров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА