Президентський законопроект про НАБУ/САП демонструє, що Україна не відмовляється від боротьби з корупцією – юрист

Президентський законопроект про НАБУ/САП ( законопроєкт №13533) демонструє, що Україна не відмовляється від боротьби з корупцією, а намагається її збалансувати, вважає адвокат, співзасновник та партнер юридичної фірми ASA Group Євген Артюхов.

"Законопроєкт №13533 – це спроба повернути правову конструкцію, яка існувала до ухвалення резонансного закону №4555, відомого як законопроєкт №12414. Юридично йдеться про відновлення незалежності двох ключових інституцій антикорупційної системи – НАБУ та САП. У ширшому сенсі – про спробу відновити баланс між політичною доцільністю та міжнародними зобов’язаннями України", - сказав він агентству ІНТЕРФАКС-Україна.

Артюхов зазначив, що ухвалення резонансного закону №4555 "викликало широкий резонанс у Європейської комісії, серед донорської спільноти та громадянського суспільства, адже незалежність НАБУ і САП – це не лише внутрішня справа, а маркер довіри. Без нього – не буде фінансової допомоги, підтримки у відбудові чи реального просування до ЄС".

"Законопроєкт №13533 має на меті бодай частково стабілізувати цю ситуацію. Законопроект відновлює положення, які гарантували незалежність НАБУ і САП до липня 2024 року. Тобто, скасовує правки, що надавали Генпрокуратурі важелі впливу на ці органи", - сказав він.

Артюхов також зазначив, що президентський законопроект передбачає "фільтр від російського впливу - регулярні перевірки на поліграфі для працівників з допуском до держтаємниці", які проводить не СБУ, а внутрішній контроль НАБУ. Крім того, підрозділи внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, ОГПУ, ДБР, Нацполіції також повинні проводити поліграфологічні дослідження всіх співробітників з допуском до держтаємниці не рідше одного разу на два роки.

"Поліграф не є бездоганним інструментом: його результати не визнаються доказами в суді, а сам процес чутливий до зовнішніх чинників. Але як елемент внутрішнього контролю це краще, ніж його відсутність", – сказав він.

Також законопроект передбачає активізацію пошуку активів і підозрюваних, зокрема, Генпрокуратура та Мін’юст мають посилити роботу з повернення осіб, які переховуються за кордоном, а також – з розшуку та повернення активів, здобутих злочинним шляхом.

"Сьогодні, коли ми боремося за кожну гривню, кожен контракт і кожного союзника, питання прозорості та верховенства права – не менш важливі, ніж фронт. Міжнародні партнери вважають незалежність НАБУ і САП ключовою умовою допомоги. Це бачення не можна ігнорувати. Просити про підтримку і водночас демонструвати зневагу до базових умов – неприйнятно. Законопроєкт №13533 не ідеальний, але він демонструє: Україна готова чути і враховувати", – резюмує Артюхов.