16 найочікуваніших фільмів 2026 року за версією BBC

Критики BBC Culture опублікували добірку з 16 найочікуваніших прем’єр 2026 року — від нових прочитань класики й гучних сиквелів до великих франшиз і супергеройського «перезавантаження».

Wuthering Heights («Буремний перевал») — смілива екранізація Емілі Бронте від Емералд Феннелл із Марґо Роббі та Джейкобом Елорді; реліз 13 лютого. Practical Magic 2 («Практична магія 2») — повернення Сандри Буллок і Ніколь Кідман у продовженні «відьомської» романтичної історії; реліз 18 вересня. The Mandalorian and Grogu — «Зоряні війни» знову на великому екрані: Мандалорець і Ґроґу отримують повнометражну історію; реліз 22 травня. The Dog Stars — постапокаліптичний трилер Рідлі Скотта про світ після пандемії; у ролях, зокрема, Джейкоб Елорді та Джош Бролін; реліз 28 серпня. The Bride! — Меґґі Джилленгол переносить «наречену Франкенштейна» у кримінальний Чикаго 1930-х; реліз 6 березня. ( Digger — Том Круз у «комедії катастрофічних масштабів» від Алехандро Ґ. Іньярріту; реліз 2 жовтня. Toy Story 5 («Історія іграшок 5») — продовження історії Вуді й Базза, цього разу з акцентом на «конкуренцію» іграшок із ґаджетами; реліз 19 червня. The Drama — темна романтична комедія/трилер із Зендаєю та Робертом Паттінсоном, де «передвесільний тиждень» зриває секрет; реліз 3 квітня. Mother Mary — ексцентричний музичний трилер про попзірку (Енн Гетевей) і дизайнерку костюмів (Мікаела Коел); реліз у квітні. The Social Reckoning — фільм Аарона Соркіна про викривачку Фейсбуку Френсіс Гауген; реліз 9 жовтня. The Devil Wears Prada 2 («Диявол носить Prada 2») — повернення Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі; реліз 1 травня. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping — новий приквел «Голодних ігор» із «молодшими версіями» знайомих персонажів; реліз 20 листопада. Narnia: The Magician’s Nephew («Хроніки Нарнії: Небіж чаклуна») — повернення франшизи як приквелу під керівництвом Ґрети Ґервіґ; реліз 26 листопада. Disclosure Day — новий загадковий проєкт Стівена Спілберга про «право знати правду» і можливу позаземну загрозу; реліз 12 червня. The Odyssey («Одіссея») — епос Крістофера Нолана з Меттом Деймоном, Енн Гетевей, Томом Голландом, Зендаєю та іншими; реліз 17 липня. Avengers: Doomsday («Месники: Судний день») — ставка Marvel на «максимальне» повернення героїв і нових всесвітів; реліз 18 грудня.

Добірка охоплює як великі студійні релізи й продовження франшиз, так і авторські проєкти — тож 2026-й обіцяє бути насиченим на прем’єри впродовж усього року.