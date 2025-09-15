Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2026

Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ухвалили проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передаємо його на розгляд Верховної Ради. Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, видатки держбюджету: 4,8 трлн грн (+415 млрд гривень від 2025 року); доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025 року); дефіцит: прогноз на рівні до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).

Вона додала, що в наступному році потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

"Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів", - написала премʼєр.

Зокрема, оборона: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року); виробництво зброї: щонайменше 44,3 млрд грн на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Крім того, підтримка інших сфер включатиме: освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року).

"Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026; безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026; підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026", - розповіла Свириденко.

На науку передбачатиметься 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року), що включає фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ; створення центрів оборонних досліджень; виконання розробок на замовлення бізнесу.

"Охорона здоров’я: 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року): збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року); безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб; чекап 40+: 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я — у першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя", - йдеться в повідомленні.

Щодо пенсійного забезпечення, то держбюджет-2026 перебачатиме 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року) і включатиме індексацію пенсій.

"Соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року): допомога ВПО, підтримка осіб з інвалідністю та протезування, єЯсла, Пакунок школяра; новий напрям — фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку 24,5 млрд грн, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року", - розповіла премʼєр.

На ветеранську політику, допомогу з інтеграцією в суспільстві передбачатиметься 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року).

"Компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з підтримки ветеранів, фахівці з супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів. Додатково 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів", - йдеться в повідомленні.

За словами премʼєра, загальні доходи регіонів складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн), у тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.

"Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн, доступні кредити 5-7-9%, забезпечення українців житлом за програмою "єОселя", індустріальні парки та інші ініціативи з надання грантів і підтримки українських виробників; продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій", - повідомила вона.

На агропромисловий комплекс бюджет передбачатиме 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року), і включатиме продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою "5-7-9%", 200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

"Культура: 4,7 млрд грн. Включає підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності. Принцип: українське для українців і про Україну для світу", - заявила Свириденко.

Серед іншого вона також зазначила, що публічні інвестиції для відновлення та модернізації України закладені на рівні 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).

Як розповів у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), після внесення проекту держбюджету до Верховної Ради, у середу, 17 вересня, буде він розглянутий та презентований на Комітеті з питань бюджету, а далі у четвер-пʼятниця - буде представлений у на засіданні парламенту.

"До 1 жовтня буде відбуватися подання правок від депутатів. Після цього йде підготовка бюджетним Комітетом таблиці пропозицій та бюджетних висновків (десь до середини жовтня). Далі схвалення бюджетних пропозицій має відбутися до 20 жовтня. Тут потрібно декілька разів 226+ голосів. Вважайте це першим читанням", - додав депутат.

Железняк нагадав, що повне ухвалення держбюджету-2026 відбудеться до 20 листопада.