Помер засновник видавництва “Наш Формат” Владислав Кириченко

Фото: Наш Формат

У віці 57 років помер український видавець і громадський діяч, засновник видавництва Наш Формат Владислав Кириченко. Причиною смерті стало тяжке онкологічне захворювання, з яким він тривалий час боровся.

Кириченко пішов з життя 20 січня 2026 року. Йому було 57 років.

У повідомленні видавництва зазначили, що його смерть є “невимовною втратою для команди, родини, друзів, близьких і для країни в цілому”, оскільки він був одним із тих, хто формував інтелектуальний та громадянський ландшафт сучасної України.

У 2006 році Кириченко придбав аудіовидавництво «Книга вголос» та згодом перейменував його на «Наш Формат», яке з часом стало одним із відомих українських видавництв, що спеціалізується на нонфікшн-літературі.

У 2023 році він отримав відзнаку «Сталевий хрест» від колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерій Залужний за проєкти, спрямовані на підтримку військових медиків і видання книжок для українських військових.