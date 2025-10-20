Помер лідер групи Green Grey Андрій Яценко, відомий під псевдо "Дизель" - соцмережі

Помер Андрій "Дизель" Яценко – лідер та засновник гурту Green Grey. На офіційній сторінці артиста з"явилось фото з чорною полосою.

Про причини смерті не повідомляється.

Йому було 55 років.

Яценко був українським рок-музикантом, гітаристом, композитором. Гурт Green Grey перший в історії української музичної індустрії отримав нагороди MTV Europe Music Awards у Лондоні та Берліні.

Зазначимо, через 10 днів Яценко у складі Green Grey мав виступити з концертом у Києві, що стало початком всеукраїнського туру колективу "Під дощем". До речі, гурт також мав представити українськомовну версію хіта "Под дождем". Що буде з виступами, наразі не відомо.