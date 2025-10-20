Інтерфакс-Україна
Події
16:35 20.10.2025

Помер лідер групи Green Grey Андрій Яценко, відомий під псевдо "Дизель" - соцмережі

1 хв читати

Помер Андрій "Дизель" Яценко – лідер та засновник гурту Green Grey. На офіційній сторінці артиста з"явилось фото з чорною полосою.

Про причини смерті не повідомляється.

Йому було 55 років.

Яценко був українським рок-музикантом, гітаристом, композитором. Гурт Green Grey перший в історії української музичної індустрії отримав нагороди MTV Europe Music Awards у Лондоні та Берліні.

Зазначимо, через 10 днів Яценко у складі Green Grey мав виступити з концертом у Києві, що стало початком всеукраїнського туру колективу "Під дощем". До речі, гурт також мав представити українськомовну версію хіта "Под дождем". Що буде з виступами, наразі не відомо.

Теги: #помер #музикант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 09.07.2025
Друзі, митці, громадські діячі і політики діляться спогадами про композитора Поклада

Друзі, митці, громадські діячі і політики діляться спогадами про композитора Поклада

09:08 09.07.2025
Помер композитор Ігор Поклад

Помер композитор Ігор Поклад

16:02 28.06.2025
Помер поет та колишній дисидент Ігор Калинець

Помер поет та колишній дисидент Ігор Калинець

15:09 28.05.2025
Помер народний депутат Сергій Швець

Помер народний депутат Сергій Швець

15:00 21.04.2025
Помер народний депутат Мороз з групи "Відновлення України"

Помер народний депутат Мороз з групи "Відновлення України"

18:30 20.01.2025
Помер відомий український гідроенергетик Семен Поташник

Помер відомий український гідроенергетик Семен Поташник

15:53 09.11.2024
Помер відомий український боксер В'ячеслав Узелков - Федерація боксу України

Помер відомий український боксер В'ячеслав Узелков - Федерація боксу України

14:03 15.09.2024
Помер віцепрезидент Федерації волейболу України Володимир Ширма

Помер віцепрезидент Федерації волейболу України Володимир Ширма

16:30 26.08.2024
Помер відомий футбольний тренер Ерікссон

Помер відомий футбольний тренер Ерікссон

09:33 18.08.2024
Помер Ален Делон

Помер Ален Делон

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

ОСТАННЄ

ЗС РФ розширили контроль у центральній частині Куп'янська — оновлення DeepState

Середні темпи просування ворога минулого тижня не змінилися, але суттєво зросла "сіра зона" - DeepState

Відзнаку імені О’Хейген Українського жіночого конгресу цьогоріч отримає військова з найтеплішим позивним

Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

Рада ЄС звернулася до Єврокомісії запропонувати подальші заходи для підтримки енергобезпеки України

У ЄС мають намір після ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ розпочати розроблення 20-го

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Каллас: вже 25 країн ЄС будуть сторонами Спецтрибуналу з розслідування злочинів агресії РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА