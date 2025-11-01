Інтерфакс-Україна
Події
13:59 01.11.2025

Голова Світового пласту та засновник першої піцерії в Україні Спольський помер на 74 році життя

2 хв читати
Голова Світового пласту та засновник першої піцерії в Україні Спольський помер на 74 році життя
Фото: https://www.facebook.com/president.ukraine

Підприємець на меценат Мирон Спольський, багаторічний голова української міжнародної скаутської організації Світовий Пласт, який народився у 1952 році в Канаді та з 1988 року проживає в Україні, помер у віці 73 роки.

"З сумом повідомляємо: відійшов на Вічну Ватру – Мирон Спольський, Голова Світового Пласту. Світла, мудра й віддана Пласту людина, яка своєю працею об’єднувала пластунів по всьому світу. Висловлюємо щирі співчуття дружині, родині та всій світовій пластовій спільноті", - повідомлялося на сторінці Пласту в п'ятницю.

Третій президент України (2005-2010) Віктор Ющенко повідомив, що Спольський помер 31 жовтня. "Це величезна втрата для всього українського світу – і для Батьківщини, і для нашої Діаспори. Життя Мирона Спольського стало яскравим доказом того, що справжнє лідерство – це служіння. Служіння Україні, служіння нації, служіння наймолодшим… Наш обов'язок — зберегти і примножити спадок, який він нам залишив", - написав він у Facebook.

Причина смерті не повідомляється.

Останній пост Спольського у Facebook був опулікований в день смерті.

Спольський народився у Торонто, належав до української скаутської організації "Пласт" з 1959 року, навчався у Йоркському університеті.

Після переїзду до України займався бізнесом, зокрема володів мережею ресторанів "Піца Везувіо" та відкрив першу в країні однойменну піцерію на вул.Рейтарський в Києві. Також займався доброчинністю, зокрема, заснував фонди "Допоможіть допомогти дітям" та "Нове покоління".

Джерела:

https://www.facebook.com/PlastUA

https://www.facebook.com/vesuvioukraine/posts/pfbid02MjJ8bGLXQhZQm5G1MVkUtvFzDDLjSkdXvRcQELXkvXKbXo4rAEymN5DGW18gwH2Wl

https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/pfbid0JDQGN79TaLe4o1jiRaMrC8jBruWDy4vR7Vf8VATzSeDx2CJpUTCmCwewegqSRh5vl

https://www.facebook.com/myron.spolsky

Теги: #спольський #помер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 22.10.2025
Помер колишній головний архітектор Києва Василь Присяжнюк

Помер колишній головний архітектор Києва Василь Присяжнюк

16:35 20.10.2025
Помер лідер групи Green Grey Андрій Яценко, відомий під псевдо "Дизель" - соцмережі

Помер лідер групи Green Grey Андрій Яценко, відомий під псевдо "Дизель" - соцмережі

13:16 09.07.2025
Друзі, митці, громадські діячі і політики діляться спогадами про композитора Поклада

Друзі, митці, громадські діячі і політики діляться спогадами про композитора Поклада

09:08 09.07.2025
Помер композитор Ігор Поклад

Помер композитор Ігор Поклад

16:02 28.06.2025
Помер поет та колишній дисидент Ігор Калинець

Помер поет та колишній дисидент Ігор Калинець

15:09 28.05.2025
Помер народний депутат Сергій Швець

Помер народний депутат Сергій Швець

15:00 21.04.2025
Помер народний депутат Мороз з групи "Відновлення України"

Помер народний депутат Мороз з групи "Відновлення України"

18:30 20.01.2025
Помер відомий український гідроенергетик Семен Поташник

Помер відомий український гідроенергетик Семен Поташник

15:53 09.11.2024
Помер відомий український боксер В'ячеслав Узелков - Федерація боксу України

Помер відомий український боксер В'ячеслав Узелков - Федерація боксу України

14:03 15.09.2024
Помер віцепрезидент Федерації волейболу України Володимир Ширма

Помер віцепрезидент Федерації волейболу України Володимир Ширма

ВАЖЛИВЕ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

ОСТАННЄ

Окупанти за жовтень зайняли 267 кв км території України, як і у вересні – DeepState

У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

Неділя з понеділком обіцяють бути в Україні теплими, з туманом та майже без опадів

Соціальна сфера підключена до опалення на понад 60% - Мінрозвитку

Польська громада Одеси в День всіх святих вшанувала розстріляних у 1937-41рр – міська влада

Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

Загиблий є в Миколаєві внаслідок ракетного удару, серед 15 постраждалих є дитина – обладміністрація

Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція

ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА