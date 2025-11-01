Голова Світового пласту та засновник першої піцерії в Україні Спольський помер на 74 році життя

Фото: https://www.facebook.com/president.ukraine

Підприємець на меценат Мирон Спольський, багаторічний голова української міжнародної скаутської організації Світовий Пласт, який народився у 1952 році в Канаді та з 1988 року проживає в Україні, помер у віці 73 роки.

"З сумом повідомляємо: відійшов на Вічну Ватру – Мирон Спольський, Голова Світового Пласту. Світла, мудра й віддана Пласту людина, яка своєю працею об’єднувала пластунів по всьому світу. Висловлюємо щирі співчуття дружині, родині та всій світовій пластовій спільноті", - повідомлялося на сторінці Пласту в п'ятницю.

Третій президент України (2005-2010) Віктор Ющенко повідомив, що Спольський помер 31 жовтня. "Це величезна втрата для всього українського світу – і для Батьківщини, і для нашої Діаспори. Життя Мирона Спольського стало яскравим доказом того, що справжнє лідерство – це служіння. Служіння Україні, служіння нації, служіння наймолодшим… Наш обов'язок — зберегти і примножити спадок, який він нам залишив", - написав він у Facebook.

Причина смерті не повідомляється.

Останній пост Спольського у Facebook був опулікований в день смерті.

Спольський народився у Торонто, належав до української скаутської організації "Пласт" з 1959 року, навчався у Йоркському університеті.

Після переїзду до України займався бізнесом, зокрема володів мережею ресторанів "Піца Везувіо" та відкрив першу в країні однойменну піцерію на вул.Рейтарський в Києві. Також займався доброчинністю, зокрема, заснував фонди "Допоможіть допомогти дітям" та "Нове покоління".

