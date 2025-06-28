Помер поет та колишній дисидент Ігор Калинець

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Пішов з життя український поет, письменник, дисидента та колишній політв’язень радянських таборів, повідомив глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у суботу.

"На 86-му році життя не стало уродженця Львівщини Ігоря Калинця – видатного поета, письменника, дисидента та багаторічного політв’язня радянських таборів. Він був лауреатом численних нагород і відзнак, зокрема, Національної премії України імені Тараса Шевченка. Його слово було голосом свободи, а життя – прикладом незламності й відданості Україні", - написав він у Телеграмі.

Глава ОВА виказав щирі співчуття рідним і близьким.