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На 84-тому році життя помер композитор Ігор Поклад, повідомила його дружина Світлана Поклад.

"От і все…… Любила, люблю і любитиму завжди…. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка…За його безсмертну душу…", - написала дружина в мережі Facebook.

Ігор Поклад – український композитор та опермейстер, лауреат Шевченківської премії, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України і Герой України. У 2024 році президент вручив йому нагороду "Національна легенда України".