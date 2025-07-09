Інтерфакс-Україна
Події
09:08 09.07.2025

Помер композитор Ігор Поклад

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Помер композитор Ігор Поклад
Фото: https://www.facebook.com/

 На 84-тому році життя помер композитор Ігор Поклад, повідомила його дружина Світлана Поклад.

"От і все…… Любила, люблю і любитиму завжди…. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка…За його безсмертну душу…", - написала дружина в мережі Facebook.

Ігор Поклад – український композитор та опермейстер, лауреат Шевченківської премії, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України і Герой України. У 2024 році президент вручив йому нагороду "Національна легенда України".

Теги: #композитор #помер #ігор_поклад

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