09:08 09.07.2025
Помер композитор Ігор Поклад
Фото: https://www.facebook.com/
На 84-тому році життя помер композитор Ігор Поклад, повідомила його дружина Світлана Поклад.
"От і все…… Любила, люблю і любитиму завжди…. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка…За його безсмертну душу…", - написала дружина в мережі Facebook.
Ігор Поклад – український композитор та опермейстер, лауреат Шевченківської премії, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України і Герой України. У 2024 році президент вручив йому нагороду "Національна легенда України".