Інтерфакс-Україна
Події
13:19 09.07.2025

Зеленський висловив співчуття родині композитора Ігоря Поклада

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Зеленський висловив співчуття родині композитора Ігоря Поклада
Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю композитора Ігоря Поклада.

"Національна легенда, наш Герой України, наш Ігор Поклад. Він той, чиї пісні чули мільйони людей, і для українців різних поколінь світлі моменти життя часто пов'язані з його творчістю. Все своє життя Ігор Поклад присвятив українській музиці – пісням, музичним виставам, творам до українських фільмів. Народжений у Другу світову війну, пережив повернення зла вже у 2022-му", - нагадав президент в повідомленні у телеграм-каналі.

"Сьогодні Ігор Поклад пішов із життя. Але його "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" та "Кохана" назавжди залишаться з нами. Як і памʼять про видатного композитора та українця. Мої щирі співчуття родині видатного митця", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Ігор Поклад помер в середу, 9 липня, на 84-му році життя.

Теги: #співчуття #зеленський #ігор_поклад

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