Помер колишній головний архітектор Києва Василь Присяжнюк

Колишній головний архітектор Києва Василь Присяжнюк помер на 82-му році життя, повідомила Національна спілка архітекторів України.

"З глибоким сумом повідомляємо, що пішов із життя Присяжнюк Василь Федорович – видатний український архітектор. Василь Федорович зробив вагомий внесок у розвиток української архітектури та містобудування, присвятивши своє життя служінню професії та державі. Його праці, ідеї та професійна спадщина залишаються важливою частиною історії вітчизняного містобудування", – йдеться у повідомленні спілки.

Присяжнюк займав посаду головного архітектора Києва у 2006-2009 роках, є лауреатом Державної премії України в галузі архітектури, членом Української академії архітектури.