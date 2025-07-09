Друзі, митці, громадські діячі і політики діляться спогадами про композитора Поклада

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Друзі, митці, громадські діячі і політики діляться в соціальних мережах спогадами про композитора Ігоря Поклада, який помер на 84-тому році життя.

У Міністерстві культури і стратегічних комунікацій записали, що Ігор Поклад — один із тих творців, чия музика звучить у серцях мільйонів, його пісні вже давно стали частиною української культурної спадщини, а, твори, написані понад 40 років тому, не втрачають популярності й сьогодні.

"Серед найвідоміших композицій — "Ой, летіли дикі гуси", "Мамо, вечір догора", "Скрипка грає", "Тече вода", "Зелен клен". Ці пісні — своєрідний музичний код, що єднає українців у різні епохи та за різних обставин. Світла пам’ять митцеві. Щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав і шанував Ігоря Поклада. Його музика — безсмертна, як і любов, яку він вкладав у кожну ноту", - йдеться у дописі відомства.

"Пішов у засвіти мій найдавніший друг і найталановитіший співавтор, геніальний композитор Ігор Поклад. На жаль, пішов. Але допоки житимуть його пісні він завжди залишатиметься серед живих. Допоки звучатимуть його мелодії він буде з нами і серед нас. А його творчий дух - десь за обрієм разом з ангелами небесними", - написав в мережі Facebook поет, народний артист Юрій Рибчинський.

Акторка і телеведуча Ольга Сумська написала у Facebook: "Скрипка грає…Серце крає…"… Кожна мелодія геніального Маестро буде звучати в наших серцях вічно…Мелодії всесвіту, щастя, смутку, розпачу ,болю, величі, любові, мелодії України".

Українська співачка, народна артистка України, солістка Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка Анжеліна Швачка написала, що ніколи не забуде теплі зустрічі, концерти і спілкування з композитором.

"Простий і мудрий, без зайвого пафосу, людина-рентген! Колись прийшла в гості до Маестро і Світлани, він подивився і сказав: "От ти наче посміхаєшся, а очі сумні! Все в порядку??" Він все бачив і все відчував … Але мало говорив … За нього говорила його геніальна музика!", - додала вона.

Історик української естради, письменник Михайло Маслій написав у Facebook: "Господь послав його Україні для безсмертних мелодій, а життя композиторові продовжувала його Світлана Поклад — його вірний і відданий земний Янгол…Скільки змогла… Одному Богові відомо через яке пекло пройшла ця сильна жінка".

Український автогонщик Олексій Мочанов написав в соцмережах: "Сьогодні небо стало багатшим. Земля - біднішою… А у Раю лунає Чарівна Скрипка…".

Громадянин Казахстану з литовським та українським корінням, волонтер Костянтин Гудаускас зазначив, що: "Три останні роки — мав честь бути поруч. Слухати. Дивитися в очі. Торкатися душі. Це був подарунок, який я ніколи не зможу переоцінити".

"Музика його — це не просто пісні. Це наша історія. Наша ніжність. Наша правда. Він був величезним. Тихим і глибоким, як океан. Мудрим. Чесним. І дуже ніжним у своїй силі", - написав він в Facebook.

Народний депутат (фракції "Європейська солідарність"), голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький написав в соцмережах: "Коли в дитинстві на кухні, де стояв "брехунець" звучала пісня "Ой летіли дикі гуси" у виконанні Ніни Матвієнко, мій покійний батько кидав справи і слухав… Я памʼятаю , як брав пісенник , щоб на родинних святах заспівати "Сіла птаха білокрила на тополю". "Чарівна скрипка" називалася ця пісня. А "Кохана" і зараз одна з найніжніших пісень".

У свою чергу, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в соціальних мережах зазначив, що музика Поклада "щира і сильна — камертон для кожного українського серця".

"Крім виняткового музичного таланту, Ігор Поклад був людиною великого характеру. На початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, він у свої 80 років разом із дружиною та хворою тещею опинився під окупацією у Ворзелі. Три тижні вони провели у холодному підвалі. Витримали, дочекались порятунку з окупації. То була складна місія, в координації якої брали участь фахівці ГУР, і я був дуже щасливий дізнатись, що Ігоря Дмитровича з родиною змогли успішно евакуювати до Києва", - розповів він.

Як повідомлялося, у середу зранку дружина композитора Ігоря Поклада повідомила с соціальних мережах, що її чоловік помер. "От і все…… Любила, люблю і любитиму завжди…. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка…За його безсмертну душу…", - написала воан в мережі Facebook.

Ігор Поклад – український композитор та опермейстер, лауреат Шевченківської премії, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України і Герой України. У 2024 році президент вручив йому нагороду "Національна легенда України".