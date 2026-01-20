Українська модель Юлія Ратнер знялася у фільмі “Кутюр” разом з Анджеліною Джолі

Українська модель Юлія Ратнер знялася у фільмі “Кутюр” (Couture) разом з американською акторкою Анджеліною Джолі. Про це вона розповіла в Threads.

Ратнер виконала одну з епізодичних ролей у драматичній стрічці, сюжет якої побудований навколо життя та внутрішньої боротьби дизайнерки світової модної індустрії, що стикається з серйозними життєвими випробуваннями, включно з онкологічним діагнозом.

Фільм знято за участю Джолі в головній ролі, а Юлія Ратнер з’являється у кількох ключових сценах, що підкреслюють атмосферу модних показів, закулісного життя fashion-спільноти та непростих міжособистісних відносин персонажів.

Картина “Кутюр” позиціонується як драматичне кіно про складні вибори, творчість і силу духу, і її вихід у широкий прокат очікується в 2026 році. Участь української моделі в проєкті стала помітним епізодом у контексті представлення українських артистів у міжнародному кінематографі.