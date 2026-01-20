Інтерфакс-Україна
Культура
17:11 20.01.2026

Українська модель Юлія Ратнер знялася у фільмі “Кутюр” разом з Анджеліною Джолі

1 хв читати

Українська модель Юлія Ратнер знялася у фільмі “Кутюр” (Couture) разом з американською акторкою Анджеліною Джолі. Про це вона розповіла в Threads.

Ратнер виконала одну з епізодичних ролей у драматичній стрічці, сюжет якої побудований навколо життя та внутрішньої боротьби дизайнерки світової модної індустрії, що стикається з серйозними життєвими випробуваннями, включно з онкологічним діагнозом.

Фільм знято за участю Джолі в головній ролі, а Юлія Ратнер з’являється у кількох ключових сценах, що підкреслюють атмосферу модних показів, закулісного життя fashion-спільноти та непростих міжособистісних відносин персонажів.

 

Картина “Кутюр” позиціонується як драматичне кіно про складні вибори, творчість і силу духу, і її вихід у широкий прокат очікується в 2026 році. Участь української моделі в проєкті стала помітним епізодом у контексті представлення українських артистів у міжнародному кінематографі.

Теги: #юлія_ратнер #анджеліна_джолі #фільми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 19.01.2026
У столиці відбудеться прем’єра документальної стрічки про “Азов”

У столиці відбудеться прем’єра документальної стрічки про “Азов”

14:00 07.01.2026
Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

16:46 05.01.2026
Січень - 2026 у кінотеатрах Києва

Січень - 2026 у кінотеатрах Києва

10:21 09.11.2025
Посол ООН Джолі про щоденні атаки дронів: люди найбільше бояться бути забутими світом

Посол ООН Джолі про щоденні атаки дронів: люди найбільше бояться бути забутими світом

15:33 07.11.2025
Українські прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України

Українські прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України

18:06 05.11.2025
Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ

15:28 14.10.2025
Три українські фільми увійшли до нагородного шортлиста Європейської кіноакадемії

Три українські фільми увійшли до нагородного шортлиста Європейської кіноакадемії

14:50 25.08.2025
Держкіно назвало інвестиційно успішні українські фільми

Держкіно назвало інвестиційно успішні українські фільми

10:06 05.08.2025
Український оскарівський комітет продовжив прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар" до 11 серпня

Український оскарівський комітет продовжив прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар" до 11 серпня

16:11 16.07.2025
Український оскарівський комітет розпочав прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар"

Український оскарівський комітет розпочав прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар"

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Організатори Ukrainian Fashion Week перенесли 58-й сезон на березень через складну ситуацію з енергетикою

Jerry Heil презентувала кліп на пісню для Нацвідбору на “Євробачення-2026”

Український скульптор Олексій Пода здобув друге місце на міжнародному конкурсі льодових скульптур у Франції

Оприлюднено імена фіналістів Шевченківської премії-2026

Театр "Гармидер" вперше поставить "Озерний вітер" Юрка Покальчука на великій сцені

"Суспільне" презентувало макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2026"

У Києві відкриють оновлену залу Театру на Подолі

У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

В Одесі знайшли банкноту УНР 1918 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА