Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ

Фото: https://suspilne.media/culture

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон, попередньо, в межах програми благодійної допомоги, повідомляють у середу "Суспільне" та місцеві пабліки.

Як зазначили на каналі "Ukraine_Context", Джолі відвідала херсонські медичні установи, зокрема, пологовий будинок та дитячу лікарню.

Однак офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

На фото, які поширюються у соцмережах, видно, що Джолі зустрілася з дітьми в укритті.

Як відомо, Джолі публічно підтримує Україну після початку повномасштабного російського вторгнення.

Повідомлялося, що 30 квітня 2022 року Джолі відвідала Львівську область, де зустрілася з біженцями та волонтерами, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.