Інтерфакс-Україна
Події
17:38 05.11.2025

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ

1 хв читати
Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ
Фото: https://suspilne.media/culture

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон, попередньо, в межах програми благодійної допомоги, повідомляють у середу "Суспільне" та місцеві пабліки.

Як зазначили на каналі "Ukraine_Context", Джолі відвідала херсонські медичні установи, зокрема, пологовий будинок та дитячу лікарню.

Однак офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

На фото, які поширюються у соцмережах, видно, що Джолі зустрілася з дітьми в укритті.

Як відомо, Джолі публічно підтримує Україну після початку повномасштабного російського вторгнення.

Повідомлялося, що 30 квітня 2022 року Джолі відвідала Львівську область, де зустрілася з біженцями та волонтерами, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Теги: #візит #херсон #анджеліна_джолі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:08 05.11.2025
Шмигаль прибув із візитом до Латвії, підписано меморандум про зміцнення співпраці в сфері ОПК

Шмигаль прибув із візитом до Латвії, підписано меморандум про зміцнення співпраці в сфері ОПК

10:51 01.11.2025
Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція

Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція

14:13 31.10.2025
До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

12:49 31.10.2025
У Херсоні загинула жінка, ще четверо осіб постраждали через ворожий обстріл

У Херсоні загинула жінка, ще четверо осіб постраждали через ворожий обстріл

16:13 30.10.2025
Чоловік загинув через російський обстріл Херсона

Чоловік загинув через російський обстріл Херсона

12:31 30.10.2025
Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

22:40 28.10.2025
Єрмак: сподіваємось, що візит Трампа в Азію сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо РФ

Єрмак: сподіваємось, що візит Трампа в Азію сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо РФ

16:03 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

09:43 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів прибув до Києва

Глава МЗС Нідерландів прибув до Києва

18:31 27.10.2025
Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

ВАЖЛИВЕ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

ОСТАННЄ

Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

Суд скасував відсторонення керівника апарату Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт - КМДА

Україна постійно вносить корективи в системи захисту енергооб'єктів від ворожих атак – Міненерго

Україна запропонувала допомогу Литві через можливі загрози з Білорусі - Зеленський

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

На Сумщині ворог атакував дроном авто, що розвозило жителям хліб, водій загинув, ще троє людей зазнали поранень

"Укрзалізниця" компенсуватиме 20% першого внеску по "єОселі" своїм працівникам зі статусом ВПО

На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА