Українські прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України

Фото: https://t.me/DPSUkr

Українські прикордонники подякували гуманітарній діячці Анджеліні Джолі, яка продовжує закликати світову спільноту допомагати вимушено переміщеним особам та тим, хто страждає від наслідків війни.

"У знак вдячності прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні Джолі набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України", - повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України в телеграм-каналі.

Прикордонники також опублікували фото вручення подарунку.