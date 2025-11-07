Інтерфакс-Україна
15:33 07.11.2025

Українські прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України

Фото: https://t.me/DPSUkr

Українські прикордонники подякували гуманітарній діячці Анджеліні Джолі, яка продовжує закликати світову спільноту допомагати вимушено переміщеним особам та тим, хто страждає від наслідків війни.

"У знак вдячності прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні Джолі набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України", - повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України в телеграм-каналі.

Прикордонники також опублікували фото вручення подарунку.

