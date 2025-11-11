Інтерфакс-Україна
11:34 11.11.2025

ДПСУ повідомляє про призупинення оформлення ТЗ та пішоходів у ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією

Державна прикордонна служба України у вівторок вранці повідомляє про тимчасове призупинення руху у пункті пропуску "Дяківці", що на кордоні з Румунією через відсутність енергопостачання.

"У результаті масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" наразі відсутнє промислове електроживлення. У зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється. Вживаються заходи з відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні ДПСУ у Телеграмі.

Прикордонники просять враховувати цю інформацію під час перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску "Красноїльськ" та "Порубне".

 

