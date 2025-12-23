ЦВК вперше за час повномасштабного вторгнення відновила роботу реєстру виборців - Арахамія

У вівторок, 23 грудня, вперше за час повномасштабного вторгнення постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців", повідомив голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія.

"Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок – його актуалізації", – написав Арахамія в телеграм-каналі.

Він наголосив, що оновлення реєстру виборців – одна з базових умов проведення будь-яких виборів.

"Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо", – резюмував нардеп.