Інтерфакс-Україна
Події
18:18 23.12.2025

ЦВК вперше за час повномасштабного вторгнення відновила роботу реєстру виборців - Арахамія

1 хв читати
ЦВК вперше за час повномасштабного вторгнення відновила роботу реєстру виборців - Арахамія

У вівторок, 23 грудня, вперше за час повномасштабного вторгнення постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців", повідомив голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія.

"Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок – його актуалізації", – написав Арахамія в телеграм-каналі.

Він наголосив, що оновлення реєстру виборців – одна з базових умов проведення будь-яких виборів.

"Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо", – резюмував нардеп.

Теги: #арахамія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:00 18.12.2025
Вибори всіх гілок влади у разі "умовного миру" можуть завершитися колапсом – Арахамія

Вибори всіх гілок влади у разі "умовного миру" можуть завершитися колапсом – Арахамія

20:33 18.12.2025
Арахамія анонсував нову стратегію партії "Слуга народу" в умовах війни та допустив, що покине політику з настанням миру

Арахамія анонсував нову стратегію партії "Слуга народу" в умовах війни та допустив, що покине політику з настанням миру

20:08 18.12.2025
Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

19:29 28.11.2025
"Слуга народу" підтримує відставку Єрмака – Арахамія

"Слуга народу" підтримує відставку Єрмака – Арахамія

18:36 24.11.2025
Інформація про нібито підготовку підозри Арахамії чи керівнику САП не відповідає дійсності – СБУ

Інформація про нібито підготовку підозри Арахамії чи керівнику САП не відповідає дійсності – СБУ

17:09 19.11.2025
Арахамія: окремі народні депутати мають право на власні позиції, однак ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила

Арахамія: окремі народні депутати мають право на власні позиції, однак ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила

15:32 23.07.2025
Арахамія відкидає заяви про наступ на антикорупційну інфраструктуру та заявляє про готовність Ради підтримати вирішення спірних питань

Арахамія відкидає заяви про наступ на антикорупційну інфраструктуру та заявляє про готовність Ради підтримати вирішення спірних питань

20:37 16.07.2025
Арахамія оприлюднив кандидатський склад нового уряду України

Арахамія оприлюднив кандидатський склад нового уряду України

17:14 05.05.2025
"Слуга народу" підтримує ратифікацію угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду – Арахамія

"Слуга народу" підтримує ратифікацію угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду – Арахамія

10:00 16.04.2025
Арахамія з сарказмом прокоментував позицію тих депутатів, хто виступає проти продовження воєнного стану

Арахамія з сарказмом прокоментував позицію тих депутатів, хто виступає проти продовження воєнного стану

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Понад 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, є випадки, коли "працюють" трудові книжки - Музиченко

Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

ОСТАННЄ

Віцеміністр розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

У Німеччині затримали громадянина України, який підозрюється у підготовці диверсій на користь РФ

Оприлюднені Мін'юстом США документи свідчать, що Трамп вісім разів користувався приватним літаком Епштейна

Окупанти обстріляли Нікополь і 4 громади району, постраждала місцева жителька – ОВА

Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

Окупанти завдали удару по підприємству під Кременчуком, 2 поранених - обладміністрація

Депутати просять прем'єра вжити невідкладних заходів щодо затвердження фінплану "Енергоатому" на 2025р

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про додаткові контакти найближчими днями

Понад 20 підземних шкіл планується здати у Харківській області до кінця року – Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА